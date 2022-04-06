傳長榮國際7日再開董事會 討論撤換總經理

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外傳長榮國際7日將再召開一場董事會，討論撤換現任總經理戴錦銓。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者賴言曦台北6日電）長榮國際今天召開董事會，選出前兆豐金控董事長、前長榮集團總裁張榮發女婿鄭深池新任董事長。外傳長榮國際明天將再召開一場董事會，討論撤換現任總經理戴錦銓。

長榮國際2月中旬舉行臨時股東會，前長榮集團總裁張榮發大房3兄弟的「弟弟派」聯手取得3董1監，「哥哥派」張國華僅獲2董1監；「弟弟派」在今天長榮國際董事會推派鄭深池擔任董事長，並順利當選，符合外界預期。

不過在今天董事會結束後，市場傳出，長榮國際明天還會再召開一場董事會，討論撤換戴錦銓。

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據了解，長榮國際今天董事會接近尾聲時，鄭深池一方提出討論解任戴錦銓、選任新任總經理的開會通知單，但現場與會者沒有接受這項會議通知，且相關法令規定，董事會應在7天內通知董事，讓臨時提出的開會通知單存有爭議。

張榮發慈善基金會律師陳昭龍稍晚接受媒體聯訪時，針對上述傳聞僅表示，有些人事安排應該明天會繼續處理，但會不會召開董事會要看鄭深池的決定。（編輯：張良知）1110406