長榮國際改選變天 牽動集團海空版圖經營權

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長榮國際改選董監事，「弟弟派」聯手搶下經營權，讓張國華在航空、鋼鐵體系面臨壓力。圖為長榮航空大樓。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北1日電）長榮國際改選變天，「弟弟派」聯手搶下經營權，市場分析，掌握長榮集團旗下6家公司的大哥張國華在航空、鋼鐵體系恐都會面臨壓力，牽動長榮集團旗下公司經營權。

被視為長榮集團金庫、有控股性質的公開發行公司長榮國際2月25日舉行股東臨時會並改選董監事，張榮發大房3兄弟的大哥張國華僅獲2董1監，弟弟派張國明、張國政聯手取得3董1監，有望搶下經營權。

外傳因張榮發二房、張國煒母親轉向支持張國明和張國政，才導致股東會改選逆轉，但長榮集團低調未證實。

長榮國際董事將在3月22日任期屆滿，依法最遲得在4月6日前召開董事會，選任新董事長，市場推估，「弟弟派」在掌握多數董事席次優勢下，應會撤換長榮國際的董事長柯麗卿等高層，且「長榮航空」的經營權變動應是主要目標之一。業界也有消息傳出，這次弟弟派結盟的關鍵，應是為了推動長榮航空與張國煒創立的星宇航空合作。

業界也有消息傳出，這次弟弟派結盟的關鍵，應是為了推動長榮航空與張國煒（圖）創立的星宇航空合作。（中央社檔案照片）

長榮國際10大股東的股權集中，掌控長榮集團逾兆元資產，也是長榮海運最大股東，長榮國際股東臨時會變天後，料將牽動長榮集團相關經營權。

市場人士分析，長榮國際主導權改變後，原本掌握長榮集團旗下上市櫃及興櫃共6家公司的張國華，因持股與弟弟派差異小，除了長榮航太已於今年1月改選董事，在航空、鋼鐵體系將面臨壓力，恐將讓出長榮航空、長榮鋼鐵以及中再保等經營權。

長榮海運則因為張國華掌握持股應大於「弟弟派」，以及長榮海運持有榮運40.36%，初估經營權變動機會較小，但由於長榮集團互相持股關係複雜，是否翻盤也很難說，而這也意味著長榮集團將分為二大陣營。

目前在長榮占有1席董事的長榮鋼鐵，今年11月即將改選董監事，由於具關鍵少數地位，恐是張家兄弟第一個要爭權的戰場。（編輯：楊蘭軒）1110301