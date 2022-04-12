長榮經營權之爭延燒 長榮國際改派長榮鋼法人代表

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（中央社記者賴言曦台北12日電）長榮經營權之爭繼續延燒，長榮鋼今天公告，長榮國際改派長榮鋼的法人代表，將原任的張國華及柯麗卿，改為甫任長榮國際董事長的鄭深池及甄明法律事務所律師陳昭龍。

長榮國際是長榮鋼的法人董事，持股長榮鋼21.69%。

鄭深池被視為支持張國明、張國政的「弟弟派」，他6日當選長榮國際董事長後發布聲明表示，希望藉長輩的身分，提供一個平台，期許藉此平台讓張家4兄弟能放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道，以達長榮集團創辦人張榮發期望兄弟團結的遺願。

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但張榮發長子張國華隔天發布6點聲明，反駁鄭深池的聲明內容，指希望兄弟4人儘快坐下來談，或委由被充分授權律師進行實質接觸，不用透過其他人所建立的平台。

6月10日長榮鋼將改選7席董監事，目前「弟弟派」掌握的持股約33.59%，而長榮鋼現任經營團隊、「哥哥派」張國華在握有長榮鋼12%持股的欣陸投控董事長殷琪支持下，兄弟兩派目前實力相當。（編輯：楊凱翔）1110412