張國華6點聲明反駁鄭深池 盼兄弟4人坐下來談

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（中央社記者賴言曦台北7日電）長榮集團創辦人張榮發長子張國華今天發出6點聲明，反駁長榮國際董事長鄭深池聲明內容，強調希望兄弟4人儘快坐下來談，或委由被充分授權律師進行實質接觸，不用透過其他人所建立的平台。

張國華發出的6點聲明指出，為保持集團的完整性，最好的辦法就是解散巴拿馬長榮國際公司及長榮國際2家家族公司，兄弟4人取得各自的財產再去投資所想要經營的公司，取得主導權，或是其他兄弟將他的股權買下。

張國華強調，他願意退出集團，讓其他兄弟共同經營集團事業，否則長榮集團經營權之爭會不斷上演，並延續到下一代。

張國華指出，鄭深池昨天在聲明中用「遺族」稱呼繼承人，「似有未妥」；他認為，兄弟及姊姊是同輩，鄭深池自詡為「長輩」，恐有誤導社會大眾之嫌。

張國華表示，長榮各公司目前皆秉持公司治理，由專業經理人治理公司，並未受到經營權變動影響，但鄭深池的聲明將張家兄弟的家務事連結到「國際和平」，實令人費解。

張國華質疑，之前許多媒體報導，兄弟們皆希望長榮國際董事長由真正的「張家人」來擔任，掌握長榮集團的經營權，但昨天選出的董事長並不姓張，且沒有實質股權，試問已離開長榮集團20年的鄭深池，會比持續在長榮任職逾50年的柯麗卿更能勝任長榮國際董事長的職位嗎？

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張國華表示，長榮國際屬公開發行公司，首重如何創造利潤，回饋股東，提供員工優質的工作環境，鄭深池稱其受張榮發大部分遺族委託擔任董事長，是為了提供一個調解兄弟間紛爭的平台，顯然不符合公司治理原則，公私不分，誠非妥適。

除上述6點聲明外，張國華說，昨天董事會鄭深池臨時提出今天要召開董事會解任現任長榮國際公司總經理戴錦銓及選任新任總經理張明煜案，因不符合公司法204條的規定，董事會的召集應於7天前通知董事，「故本人依法並未參加」。（編輯：林淑媛）1110407