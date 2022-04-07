長榮國際解任戴錦銓 改推張明煜接總經理

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（中央社記者賴言曦台北7日電）長榮國際今天再度召開董事會，解任現任總經理兼發言人戴錦銓，並改推長榮航勤董事長張明煜擔任長榮國際總經理兼發言人。

長榮國際今天下午透過律師發布公告表示，經董事會決議委任張明煜為長榮國際總經理兼發言人，並解任戴錦銓。

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長榮國際昨天召開董事會，選出前兆豐金控董事長、前長榮集團總裁張榮發女婿鄭深池任董事長，並傳出今天將再度召開董事會，討論撤換戴錦銓，改推張明煜擔任長榮國際新任總經理。

據了解，長榮國際昨天董事會接近尾聲時，鄭深池一方提出討論解任戴錦銓、選任新任總經理的董事會開會通知單，但現場與會者沒有接受這項會議通知，且公司法第204條規定，董事會應在7天前通知董事；今天的董事會是否掀起另一場爭議，有待觀察。（編輯：張良知）1110407