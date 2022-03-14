長榮海運15日法說 市場關注去年股利、經營權議題

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（中央社記者吳家豪台北14日電）貨櫃股長榮海運15日將召開法人說明會，市場高度關注去年獲利狀況及股利政策，也聚焦對航運景氣及運價、家族經營權等議題的看法。

長榮今年2月營收新台幣553.05億元，月減2.7%，年增86.66%，創歷史單月次高，僅低於今年1月。

長榮今年1、2月淡季平均單月營收約561億元，比去年第3季旺季單月平均營收高出83億元，法人推估長榮今年前2個月稅後每股盈餘有機會達到12元，加上長榮今年新船密集下水，正面看待營收與獲利表現。

投顧法人分析，在俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，船舶將須避開黑海地區，可能加劇海運供應鏈不順狀況，引起運價上漲，貨櫃三雄營運維持火熱，大型航商預計3月起調漲遠洋航線價格，而新海運環保法規2023年將上路，多數船舶必須減速航行，以降低碳排放量，形同供給減少。

整體來看，貨櫃航運產業結構改善，有助於後續獲利基礎，法人預估長榮2021年、2022年每股盈餘分別上看47.08元、45.85元。

為提升營運績效降低成本，長榮自2017年起即陸續收回全球各地代理行，整併船務代理業務收回自營，成立海外子公司，迄今已進行16個國家，業界看好屆時將對營收有相當的挹注。

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