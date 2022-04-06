長榮國際董事長弟弟派出線 經營權爭奪戰將打到明年

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（中央社記者賴言曦台北6日電）長榮集團經營權爭奪戰再起，「弟弟派」張國明、張國政日前搶下長榮國際優勢席次後，今天推出前兆豐金控董事長鄭深池接任長榮國際董事長；接著6月長榮鋼將改選董監事，這場集團內部經營權之戰將一路打到明年。

長榮國際2月中旬舉行臨時股東會，前長榮集團總裁張榮發大房3兄弟的「弟弟派」聯手取得3董1監，至於「哥哥派」張國華僅獲2董1監；「弟弟派」在今天下午的董事會中，推派鄭深池當選董事長，符合市場先前的預期。

鄭深池會後發布聲明表示，接任長榮國際董事長是受張榮發大部分遺族委託，希望藉長輩的身分，提供一個平台，期許藉此平台讓張家4兄弟能放棄成見，誠心相待，共謀圓滿解決之道，以達張榮發期望兄弟團結的遺願。

長榮國際是具有控股性質的公開發行公司，被視為長榮集團的金庫，持有長榮鋼21.69%、中再保35.13%、長榮航空10.69%、榮運8.45%、長榮4.96%；掌控長榮國際，代表在接下來的經營權爭奪戰中將具一定優勢。

尤其6月10日長榮鋼將改選7席董監事，長榮國際變天後，讓「弟弟派」在長榮鋼的持股提升至33.59%，勝過長榮鋼現任經營團隊、「哥哥派」張國華檯面上握有的21%股權。

另外，欣陸投控董事長殷琪所屬的大陸工程、台橡及維達開發合計持有長榮鋼約12%的股權，上述情況讓殷琪成為兩派人馬積極拉攏的對象。

而「哥哥派」近日公開的董監事提名名單中，出現維達開發代表人李孟玲，暗示殷琪已決定支持張國華，預料兩派人馬接下來的競爭重點將落在徵求委託書上。

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由於長榮鋼是長榮航空第4大股東，讓這場集團內部的經營權之爭可謂環環相扣。在長榮國際選出鄭深池任董事長後，誰能在6月10日攻下長榮鋼主導權，誰就有機會在明年的長榮航空董事會改選占上風。

儘管張國華日前透過媒體向弟弟們喊話「坐下來談」、坦然表示長榮鋼「要變天就變吧」，但從上述爭取大股東支持的動作下，這場經營權之戰是誰也不讓誰，未來還有得拚。（編輯：張良知）1110406