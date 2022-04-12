更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年
國際

烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀
生活

陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

航空雙雄營收靚股價齊揚 貨櫃三雄漲跌互見

2022/4/12 14:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北12日電）貨櫃三雄長榮、陽明、萬海及航空雙雄華航、長榮航陸續公布今年3月及首季營收，業績皆呈正成長。貨櫃三雄今天股價漲跌互見，萬海在買氣拉抬下由黑翻紅；航空雙雄則表現強勁。

長榮、陽明、萬海近日陸續公布3月及第1季營收，均創單月、單季新高。最先公布的長榮3月營收逾586.7億元，月增5.8%，年增83.98%；第1季累計營收逾1708.1億元，年增率89.9%。

至於陽明3月營收378.63億元，月增13.87%，年增80.24%，累計首季營收1067.04億元，年增71.32%。萬海3月合併營收243.13億元，月增2.68%，年增 89.83%，累計首季營收805.03億元，年增108.47%。

但營收題材並未助攻貨櫃三雄股價齊揚，長榮、陽明今天表現相對疲軟，終場均下跌1.5元，各自以134.5元、120元作收，跌幅分別為1.10%、1.23%。萬海開盤後呈低檔整理格局，終場在買氣支撐下由黑翻紅，小漲1.5元，以153元作收，漲幅0.99%。

至於昨天公布營收的華航、長榮航今天股價表現相對強勁。華航收盤漲0.6元，以27.35元作收，漲幅2.24%。長榮航終場漲0.45元，收在34.10元，漲幅1.34%。

華航3月營收123.03億元，月增15.2%，年增18%，首季營收372.38億元，年增33.99%；長榮航3月合併營收107.46億元，月增23.67%，年增49.74%，首季營收 300.9億元，年增52.91%。（編輯：趙蔚蘭）1110412

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載