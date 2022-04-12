航空雙雄營收靚股價齊揚 貨櫃三雄漲跌互見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北12日電）貨櫃三雄長榮、陽明、萬海及航空雙雄華航、長榮航陸續公布今年3月及首季營收，業績皆呈正成長。貨櫃三雄今天股價漲跌互見，萬海在買氣拉抬下由黑翻紅；航空雙雄則表現強勁。

長榮、陽明、萬海近日陸續公布3月及第1季營收，均創單月、單季新高。最先公布的長榮3月營收逾586.7億元，月增5.8%，年增83.98%；第1季累計營收逾1708.1億元，年增率89.9%。

至於陽明3月營收378.63億元，月增13.87%，年增80.24%，累計首季營收1067.04億元，年增71.32%。萬海3月合併營收243.13億元，月增2.68%，年增 89.83%，累計首季營收805.03億元，年增108.47%。

但營收題材並未助攻貨櫃三雄股價齊揚，長榮、陽明今天表現相對疲軟，終場均下跌1.5元，各自以134.5元、120元作收，跌幅分別為1.10%、1.23%。萬海開盤後呈低檔整理格局，終場在買氣支撐下由黑翻紅，小漲1.5元，以153元作收，漲幅0.99%。

至於昨天公布營收的華航、長榮航今天股價表現相對強勁。華航收盤漲0.6元，以27.35元作收，漲幅2.24%。長榮航終場漲0.45元，收在34.10元，漲幅1.34%。

華航3月營收123.03億元，月增15.2%，年增18%，首季營收372.38億元，年增33.99%；長榮航3月合併營收107.46億元，月增23.67%，年增49.74%，首季營收 300.9億元，年增52.91%。（編輯：趙蔚蘭）1110412