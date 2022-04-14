星Q1經濟成長3.4% 緊縮貨幣政策因應通膨

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（中央社記者侯姿瑩新加坡14日專電）新加坡經濟持續復甦，貿工部今天公布數據，初估第1季經濟較去年同期成長3.4%。另外，為因應通膨壓力，星國央行進一步緊縮貨幣政策，加快新幣升值步伐，以確保中期價格穩定。

新加坡金融管理局（央行）今天表示，將讓新幣名目有效匯率（NEER）略微升值。這是自去年10月以來，新加坡第3次緊縮貨幣政策，以減緩通貨膨脹壓力，並有助確保中期價格穩定。

金管局同時上調通膨預測，估計今年星國核心通膨率介於2.5%至3.5%之間，略高於先前預測的2%至3%。整體通膨預測從2.5%至3.5%調升到4.5%至5.5%。

新加坡COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨穩之際，經濟持續復甦。貿工部今天公布數據，星國今年第1季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長3.4%，較前一季的成長6.1%略微放緩。經季節性調整後，第1季經濟較前一季擴張0.4%。

觀察各產業表現，貿工部表示，製造業比去年同期擴張6%，在全球半導體及半導體設備需求下，電子業及精密工程持續強勁成長。營建業較去年同期成長1.8%。

服務業中，批發及零售貿易、運輸及倉儲業較去年同期成長3.2%。貿工部指出，新加坡強勁的產品出口帶動批發貿易成長，而運輸及倉儲業成長主要因為去年同期比較基期較低。

與去年同期相比，資通訊產業、金融與保險業及專業服務業擴張5.3%。在資通訊及數位產品強勁需求下，資通訊產業持續成長，金融與保險服務的輔助活動也有助該產業成長。

金管局表示，在俄羅斯、烏克蘭戰事未造成進一步衝擊或疫情未出現重大變化的情況下，預期新加坡今年GDP可望成長3%至5%。（編輯：郭中翰）1110414