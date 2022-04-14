中國嚴苛封控清零疫情 增溫通膨壓力

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（中央社台北14日電）中國採清零總方針應對COVID-19，在嚴苛封控措施下，家庭大量囤貨、日用品價格上升，分析指出，相較於其他主要經濟體，中國通膨率溫和，但在封控持續下，預期接下來通膨壓力將加大。

根據中國國家統計局公布數據顯示，3月分消費者物價指數（CPI）年增率1.5%，較2月增加0.6個百分點，增幅為去年12月以來新高。新鮮蔬菜、水果、麵粉等價格均為上漲；機票和旅遊熱點門票價格則是暴跌。

由於防疫封控措施和俄烏戰爭影響，中國所面對的通膨壓力加大。

封控措施影響價格，一些日用品價格飆升，由於消費者配合防疫不出門，服務價格下降。野村證券駐香港首席中國經濟學家陸挺接受華爾街日報訪問時表示，預期今年中國消費者價格通膨將進一步加速至2%左右，因為在封控措施下，中國家庭會繼續囤積食品和其他必需品，以防陷入困境。

法新社（AFP）報導指出，由於疫情，市場需求遭到重擊，中國3月分進口自2020年8月以來出現首次下降；出口增長也放緩至14.7%，低於前兩個月的16.3%。

標準普爾全球市場情報公司亞太區首席經濟學家畢斯瓦（Rajiv Biswas）接受法新社訪問時說，3月分貿易數據突顯了疫情對經濟活動和消費者支出帶來的影響。上海等主要城市的封鎖，嚴重打擊消費者支出，工廠暫時關閉則影響了進口原材料的需求。

路透社13日評論提到，中國最開始採用清零手段迅速遏止疫情，使得製造業重振出口市場恢復經濟穩健，但是清零手段對於高傳染性Omicron難以因應。另外，伴隨俄烏戰爭推高大宗商品成本，主要海外市場通膨飆升，對中國出口產品需求也降溫。

這篇評論認為，中國通膨率相較於其他主要經濟體仍較低，但是正在迅速上升。如果貨幣大幅貶值，中國可能會重蹈2015年資本外流潮，現在已有跡象顯示，外國投資者正在撤離。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110414