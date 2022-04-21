土耳其通膨飆升 民眾荷包縮水牽動2023年選舉

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡21日專電）土耳其官方經濟數據顯示，通貨膨脹率飆升導致窮人收入向富人轉移，進一步加劇收入差距。土耳其明年將舉行大選，許多選民實質收入大減，對現任政府難有正面評價。

報導中東新聞的Al-Monitor網站今天分析，土耳其去年9月的通貨膨脹年增率低於20%，但在6個月內飆升至61.1%。這也使得政府今年初推行的加薪政策無法發揮效用，傷及民眾實質收入。

土耳其今年第一季經濟數據顯示，高通膨率影響領取最低薪資、公家單位薪水及退休金者的購買力。工會指出，就今年3月而言，一戶四口之家每月獲得均衡飲食的費用漲至近6000里拉（約新台幣1萬1950元），高於土耳其最低薪資4253里拉。

土耳其就業人數約2900萬人，其中約2000萬人領月薪或日薪。這2000萬人中，又有近半數領取最低或略高的薪資。換句話說，最低薪資已非參考底線，而是土耳其的普遍薪資。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）雖宣布今年起最低基本薪資調高50.5%，但是通膨率自去年7月到今年3月一路攀升至51.4%，最低薪資漲幅高於通膨漲幅的時間相當短。

土耳其近300萬名公務員及600萬名退休人員都承受類似的收入損失。根據官方數據，退休人員去年7月平均領2599里拉的退休金。今年1月調升退休金25%後，平均退休金雖增至3252里拉，高通膨率讓領退休金的民眾實際收入大減。

公務員去年7月的平均月薪為5057里拉，今年1月調升32%後同樣受到高通膨影響，實質收入大幅下降，還得苦撐到7月政府宣布加薪。

多數民眾竭力因應實際收入大幅縮水之際，土耳其央行自去年12月起維持利率14%不變，使銀行及大企業受益。土耳其銀行監理署（Banking Regulation and Supervision Agency）數據顯示，今年1、2月銀行淨利達390億里拉，較去年同期增323%。

根據土耳其國營安納托利亞新聞社（Anatolian news agency）彙整證券交易所數據，去年上市房地產投資公司的收益增加近7倍；化工、石油及塑膠產業公司的利潤也增近7倍；電力產業利潤增6倍；金屬及基礎工業利潤則增4.5倍。

土耳其定明年舉行總統和國會大選，許多選民實質收入縮水，他們對現任政府恐怕難抱持正面評價。（編輯：周永捷）1110421