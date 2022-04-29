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俄侵烏推升能源價格 德國4月通膨創40年新高

2022/4/29 17:43
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（中央社法蘭克福28日綜合外電報導）根據德國聯邦統計局（Destatis）今天公布的數據，由於俄羅斯入侵烏克蘭推升能源價格走高，德國通膨率上漲速度創下40年來最快。

德國聯邦統計局的數據顯示，德國4月消費者物價年增7.4%，高於3月的7.3%。

德國聯邦統計局發表聲明說，「特別是能源價格，自烏克蘭戰爭爆發以來，大幅上漲」，對通膨產生連鎖效應。

德國上次物價上漲速度快於目前是在1981年秋季的西德，當時是因兩伊戰爭導致國際油價急劇上漲。

就像許多歐洲鄰國一樣，德國高度依賴俄羅斯供應的天然氣，以滿足國內能源需求。

俄烏戰爭爆發導致能源價格飆漲，若是俄國停供天然氣的威脅成為事實，將會進一步推升德國的通膨。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）昨天表示，在保加利亞與波蘭拒絕以盧布支付購買俄國天然氣的費用後，已停止向這兩國供應天然氣。

德國聯邦統計局表示，「因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致供應鏈中斷，使得貨物交付出現瓶頸」，也使通膨上揚。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110429

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