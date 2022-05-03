澳洲年通膨率達5.1% 睽違近12年首次升息
2022/5/3 15:27（5/3 16:13 更新）
澳洲近12年來首度升息。圖為澳幣。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲中央銀行「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）今天調升利率，為10多年來首次。澳洲在選前進行升息，意在控制飆漲的物價。
澳洲儲備銀行將現金利率目標上調25個基點，至0.35%，是2010年11月以來首次升息。
澳洲儲備銀行援引通貨膨脹「上升更快速」，來到高於預期的程度。
在距離5月21日大選僅數週宣布升息，讓澳洲儲備銀行進入有關經濟健康的激烈政治辯論核心。
在野的勞工黨（Labor）表示，升息代表經濟疲弱，以及保守黨政府對經濟管理不善。
民調直直落的總理莫里森（Scott Morrison）卻堅稱，通膨是全球趨勢導致，烏克蘭戰爭也是原因之一。
目前澳洲年通膨率來到5.1%，澳洲人也和世界各地的消費者一樣，受到食物與油價飆漲衝擊。
儘管薪資停滯不前，澳洲房價卻年年升高，雪梨與墨爾本都是全球居住最昂貴的前幾名城市。（譯者：鄭詩韻/核稿：戴雅真）1110503
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