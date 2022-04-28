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美國首季經濟意外萎縮 2年前因疫情衰退以來首見

2022/4/28 23:05
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國政府今天公布的資料顯示，由於Omicron變異株和政府支出縮減衝擊消費者和企業，2022年首季經濟成長率不僅未出現原先預期的小幅增長，反而衰退1.4%，2年前因疫情衰退以來首見

美國商業部（Commerce Department）在今天公布的國內生產毛額（GDP）預測中表示，2022年第1季的GDP折合年率下滑1.4%，這是2年前因疫情衰退以來首見負增長。去年第4季的GDP還上升了6.9%，顯示成長動能強勁。

儘管數字不如預期漂亮，但消費支出穩健，企業設備投資也急劇升高。這導致國內需求（不包括貿易、存貨和政府支出）較去年第4季度增長2.6%。針對美國私人購買者的最終銷售約占總支出85%。

美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）預計5月4日宣布升息50個基點，並在短期內減持債券。先前聯準會已於3月升息25個基點，以抑制通膨。

此外，美國勞工部今天公布的另份報告顯示，初次請領失業救濟金的人數為18萬人，這個數字較上週減少5000人，反映就業市場仍維持強勁。

如今人們擔心聯準會可能積極收緊貨幣政策，並在接下來的18個月中避免經濟過熱。現在房市已出現放緩跡象。

報導指出，美國經濟前景很大程度上將取決於地緣政治緊張局勢和供應鏈問題多快可以獲得緩解，以及通貨膨脹狀況是否消退。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110428

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