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上海封城傷台灣出口？主計總處：最大影響在第2季

2022/4/28 19:18（4/28 19:24 更新）
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中國疫情反覆，3月下旬祭出封城措施，供應鏈也受到影響。圖為上海浦西楊浦區冷清的街頭。（中新社）
中國疫情反覆，3月下旬祭出封城措施，供應鏈也受到影響。圖為上海浦西楊浦區冷清的街頭。（中新社）
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）中國疫情反覆，3月下旬祭出封城措施，供應鏈也受到影響；主計總處今天公布第1季經濟成長率概估優於預期、達3.06%，但也坦言，中國部分地區防疫升級可能波及台灣生產及出口，預估最大影響在第2季。

主計總處今天公布第1季經濟成長率概估為3.06%，較2月預測數增加0.06個百分點，主因是台灣受惠於新興科技應用需求續強等因素，商品出口優於預期所致。

媒體詢問，中國疫情嚴峻，上海、昆山相繼封城，部分台商也受影響，是否將拖累台灣經貿表現。

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主計總處專門委員吳佩璇說明，中國上海於3月底封城，主計總處第1季經濟成長率概估統計還看不出有太大的負面影響，不過上海及周邊的蘇州、昆山有許多台廠，「勢必對之後第2季有明顯影響」。

吳佩璇進一步指出，中國與台灣經貿關係密切，台灣也有些零組件是由中國提供，因此中國疫情反覆及封城措施很可能對台灣第2季生產造成影響；主計總處5月發布最新預測時，也會將此因素納入，進行整體評估。（編輯：楊凱翔）1110428

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