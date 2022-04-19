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鴻海iPhone中國產能受矚 外資：6成在鄭州可彈性調配

2022/4/19 11:05（4/19 11:32 更新）
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圖為7日鄭州市篩檢站民眾排隊採檢。（中新社）
圖為7日鄭州市篩檢站民眾排隊採檢。（中新社）
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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）中國本土COVID-19疫情未緩，蘋果iPhone組裝產能影響備受關注。外資法人指出，中國鄭州、江蘇、深圳為iPhone組裝產能主要據點，而鴻海集團60%組裝iPhone產能位於鄭州廠區，若有需要，有彈性空間讓部分訂單在多個生產基地間調配。

中國本土疫情未緩，上海地區成為重災區，河南鄭州、江蘇昆山、廣東深圳等台商匯聚地區強化防疫篩檢措施，蘋果iPhone組裝產能是否受影響備受關注。鴻海集團鄭州廠區陸續啟動全員核酸檢測作業，鴻海重申鄭州廠區營運一切正常。

美系外資法人18日報告指出，鄭州廠區是鴻海集團組裝代工iPhone的重要基地之一，大約鴻海集團60%組裝iPhone的產能位於鄭州廠區，鄭州也是鴻海製造關鍵零組件的重要據點。

觀察蘋果iPhone組裝產能分布，外資法人分析，中國鄭州地區占比約40%，江蘇地區占比約30%至35%，深圳地區占比約20%，另外印度占比不到5%。

外資法人指出，第2季通常是iPhone組裝量產季節性淡季，預估平均產能利用率約50%至60%，因此留有彈性產能空間，若有需要，可讓部分iPhone組裝訂單在多個生產基地之間調配。

產業人士表示，鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造iPhone等智慧型手機產品和零組件，新款高階版iPhone 13 Pro系列也在航空港廠區生產。

鄭州當地媒體曾報導，航空港廠區製造智慧型手機產能占鴻海集團在中國整體智慧型手機產能比重近8成。

印度也是鴻海集團生產當地iPhone產品的重要據點，印度媒體日前報導，蘋果表示，鴻海位於印度清奈市郊區斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）地區的工廠，開始生產iPhone 13。

蘋果去年3月上旬也向印度媒體證實，在印度製造iPhone 12產品，當時市場人士分析，鴻海集團在印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區扮演關鍵角色；先前鴻海集團在印度廠區已製造生產iPhone XR和iPhone 11等，鴻海集團印度廠區主要設在坦米爾那都省的重要城市清奈。（編輯：趙蔚蘭）1110419

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