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中國封控台廠遭殃
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中國封控台廠遭殃1/24

廣達英業達上海廠恢復少量出貨 緯創昆山廠申請復工

2022/4/18 21:11（4/18 21:33 更新）
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中國COVID-19疫情衝擊企業運作，近期傳出上海、昆山企業準備復工，筆電代工廠廣達、英業達上海廠已恢復少量出貨，緯創昆山廠已提出復工申請。（圖取自廣達電腦網頁quantatw.com）
中國COVID-19疫情衝擊企業運作，近期傳出上海、昆山企業準備復工，筆電代工廠廣達、英業達上海廠已恢復少量出貨，緯創昆山廠已提出復工申請。（圖取自廣達電腦網頁quantatw.com）
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（中央社記者吳家豪台北18日電）中國COVID-19疫情衝擊企業運作，近期傳出上海、昆山企業準備復工。筆電代工廠廣達、英業達上海廠已恢復少量出貨，緯創昆山廠已提出復工申請，和碩上海及昆山廠則尚待當地政府進一步指示。

廣達向中央社記者表示，上海廠生產部分筆電和物聯網產品，配合當地政府相關復工程序及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，開始採取有條件式復工，已恢復少量生產和出貨。

中共官媒新華社報導，廣達上海製造城15日已有約2000名員工率先復工，約占全體員工的5%。

英業達上海廠生產伺服器及智慧裝置為主，預計19日開始員工「只進不出」的封閉式生產，目前可以少量出貨。

緯創昆山廠主要生產物聯網及中小尺寸面板模組，已提出復工申請，但復工時間尚未確定。

和碩上海及昆山廠仍停工，尚待當地政府進一步指示。

中央社記者嘗試聯繫仁寶，至發稿為止尚未取得回覆。仁寶13日公告昆山廠配合當地政府動態調整升級疫情防控措施，以確保員工安全與健康，將持續密切關注疫情發展，並採取應變措施，讓影響降至最低。（編輯：楊蘭軒）1110418

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