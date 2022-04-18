涉及近3千萬人 中國現有22個地方採靜態管理

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（中央社台北18日電）在中國COVID-19動態清零防疫政策下，根據陸媒統計，截至4月17日，中國共計22個城市或地區正在採取全域靜態管理，涉及近3000萬人。

隨著Omicron變異株的傳播，中國各地應對疫情的措施步步升級，僅發現1例感染者就實施嚴格防疫措施的城市或地區不在少數。

例如，安徽蕪湖在16日於一家醫院的發熱門診檢測出一名患者核酸檢測初篩為陽性後，17日凌晨4時開始，蕪湖市主城區暫時實施靜態管理，並展開了全員核酸檢測。

另一個例子是河北邢台沙河市，在7日發現1例無症狀感染者後，先後進行7輪全員核酸篩查。

根據陸媒財新網統計，截至4月17日，中國共計22個城市或地區正在採取全域靜態管理。

22個城市或地區包安徽蕪湖、六安，黑龍江牡丹江，吉林省吉林市、遼源、四平、白城，江蘇張家港、青海西寧、河南永城共10個百萬級以上人口城市，以第7次全國人口普查資料計算，前述城市常住人口總數約為2347萬人。

另有吉林松原市、山西清徐縣，江蘇太倉市、昆山市開發區和花橋經濟開發區、海河鎮、寶華鎮，廣西東興市，陝西秦東鎮、西安西咸區灃東新城，安徽天長市、霍邱縣，河南淮濱縣馬集鎮、新裡鎮等地區。

總計受影響人口規模約為2985萬人。

財新網統計，3月至今，上海、吉林長春和延邊州、河北邯鄲、福建泉州，江蘇宿遷、徐州、昆山，遼寧營口鮁魚圈等多個城市曾採取全域靜態管理，涉及人口合計約6170萬人。這些城市在近日已陸續解封或採取分級分類管控。

報導並指出，官方對於何時實施或結束全域靜態管理標準，各地不統一。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110418