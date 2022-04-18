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中國封控台廠遭殃
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中國封控台廠遭殃1/23

台商大本營 昆山「無疫企業」準備復工

2022/4/18 16:46（4/18 17:08 更新）
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中國江蘇省昆山市新冠肺炎疫情聯防指揮部發布通知，公布無疫區鎮人民可恢復生活秩序。圖為13日昆山民眾進行採檢。（圖取自昆山發布微博weibo.com）
中國江蘇省昆山市新冠肺炎疫情聯防指揮部發布通知，公布無疫區鎮人民可恢復生活秩序。圖為13日昆山民眾進行採檢。（圖取自昆山發布微博weibo.com）
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（中央社台北18日電）中國江蘇省昆山市新冠肺炎疫情聯防指揮部發布通知，公布無疫區鎮人民可恢復生活秩序；「無疫企業」也可向官方申請復工，只要符合申報時近7天內，區域內未出現陽性感染者等條件。

根據微信官方公眾號昆山發布18日消息，昆山市新冠肺炎疫情聯防指揮部發布「關於創建無疫區鎮、無疫村（社區）、無疫企業有序恢復正常生產生活秩序的工作方案」工作方案。

內容直指，已經初審第1批無疫區鎮包括張浦鎮、周市鎮、周莊鎮、錦溪鎮等連續7天未出現陽性感染者區鎮，可有序恢復生活秩序，人員不得跨鎮域流動，但可透過「點對點」至其他無疫區域活動。

根據昆山發布留言對話串，「無疫企業」認定標準為申報時近7天內，區域內未出現陽性感染者，官方解釋，「無疫企業」在做到人員清冊清楚、防控措施到位、實現閉環管理等前提下，可以優先申請復工復產。

昆山市是台商大本營，坐擁製造業聚落，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，官方1日起陸續發布防疫封控措施，12日再發布通告，宣布重新調整劃定的靜態管理區，延長靜默期7天，直至19日。

當地包括台商等製造業廠商大受影響，包括欣興、亞電、台光電、楠梓電等印刷電路板（PCB）供應鏈台廠皆公告停工至19日。（編輯：李雅雯/邱國強）1110418

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