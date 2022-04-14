上海昆山封城波及台商 經長：短期影響小、長期需關注

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中國疫情嚴峻，上海、昆山相繼封城。對此，經濟部長王美花（圖）14日在立法院受訪指出，根據廠商的反映，如果短期，影響會小一點；長期的部分，確實值得關注。中央社記者王騰毅攝 111年4月14日

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（中央社記者范正祥台北14日電）中國大陸疫情嚴峻，上海、昆山相繼封城，影響台商。對此，經濟部長王美花今天在立法院受訪指出，根據廠商的反映，如果短期，影響會小一點；長期的部分，確實值得關注。

立法院經濟委員會今天審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管台灣電力股份有限公司，王美花列席，她於會前回應媒體詢問時事。

媒體提問，中國大陸因應防疫，上海、昆山封城，對於台商造成影響，備受關注。王美花對此表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對廠商的影響持續加深。

王美花說，有些廠商可以封閉式管理，也是會受到物流的影響；有些廠商會暫時停工。

她進一步指出，廠商大致有幾個因應做法，有些廠商還可以生產的部分，就是用現有的庫存，或者是轉移到其他生產基地。

王美花表示，廠商也提到，現在是淡季，所以有庫存的或者可以轉到其他地方，這樣還可以因應。

她說，至於無法繼續生產的部分，就勢必要延期交貨，整個供應鏈持續受到影響。

關於上海、昆山封城，對於當地台商造成影響，王美花回應媒體詢問時指出，根據廠商的反映，如果短期，影響會小一點；長期的部分，確實值得關注。（編輯：趙蔚蘭）1110414