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鄭州富士康廠遭交通管控14天 恐影響蘋果供應鏈

2022/4/16 17:44
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（中央社台北16日電）河南鄭州航空港經濟綜合實驗區昨天起實施為期14天的交通管控，人車只准進不准出。蘋果公司的主要供應商富士康的工廠就在這個實驗區內，因防疫實施的交通管控，恐影響蘋果的供應鏈。

環球網報導，河南鄭州航空港經濟綜合實驗區15日通告，根據當前COVID-19疫情防控形勢，為有效阻斷疫情傳播，航空港實驗區疫情防控指揮部決定從15日12時起，對全區實行14天（暫定）交通管控。

管控期間，航空港實驗區實行「只進不出」管理措施，所有高速公路出口進行管控，禁止所有車輛、人員出區。

通告稱，為保障重點企業生產、重點項目建設、疫情防控工作需要，相關人員憑鄭州市疫情防控指揮部通行證，查驗健康碼、行程卡和48小時核酸檢測陰性證明後可以通行。

另外，因工作需要出區的特種車輛可正常通行。15日全區展開全員核酸檢測。

綜合美國之音及路透社今天報導，蘋果公司的主要供應商富士康的工廠就在這個實驗區內。本輪的交通管控可能會影響蘋果的供應鏈。

富士康並未回應路透社的查詢。

中國應對疫情實施嚴格的管控措施，已影響全球供應鏈，並衝擊中國今年的經濟成長。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110416

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