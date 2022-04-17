上海封控就醫難悲劇 小提琴手腹痛難忍選擇輕生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

上海大眾樂團小提琴手陳順平日前因腹痛難忍，在疫情封控下的上海被醫院拒診，結果跳樓身亡。珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。（圖取自陳順平兒子微博weibo.com/u/1097835624）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京17日電）上海大眾樂團小提琴手陳順平日前因腹痛難忍，在COVID-19疫情封控下的上海被醫院拒診，結果跳樓身亡。他的家人悲慟呼籲，更多關注因無法正常就醫而痛苦的人們。

陳順平的兒子在微博上發文，表示父親已在14日上午離世，希望透過父親悲慘的結局，呼籲整個社會，在大力響應抗疫方針的同時，也能更多地關注像其父親這樣因為無法正常就醫而痛苦的人們。

陳順平兒子表示，從繼母方面了解的情況是，陳順平13日晚間9時許腹部感覺不適，且越來越激烈，從居住社區取得了出門證後，深夜聯繫上救護車，對方表示必須排隊。過了午夜12時後，終於上了救護車。

但是到了同濟醫院急診室門口，護理人員就語氣生硬地表示：「我們不接診，裡面全是陽（性）」。即使家屬強調病人痛得受不了，對方請示過主管後，還是表明不接診。

他們對同濟醫院的拒接表示非常憤怒和無奈，但只能先回家，第二天再想辦法找別的醫院。

回到家時已經是14日凌晨3時許，陳順平無法入睡，不時起床嘔吐，他判斷自己是得了急性胰腺炎。早上7時許，他起床，並要妻子多睡一會兒，後來被人發現墜樓，經搶救無效身亡。

醫院方面還表示，「現在冷庫冰箱都是滿的」，家屬只能聯繫殯儀館把遺體帶走直接火化，等疫情解封才能去領取骨灰。

陳順平只留下兩張紙條，內容表示自己要提前和親人們告別了，因為實在忍受不了胰腺炎的痛苦。

據其子表示，陳順平71歲，沒什麼基礎疾病，也一直注意鍛鍊身體。他退休後加入大眾樂團演奏，夫妻生活很美滿，其妻在同濟分院擔任志願者。

許多網友在陳順平兒子的微博貼文下留言，指「怎麼全中國是只剩下一種病了嗎」、「誰能說下一個這樣死的就不是你」。（編輯：李雅雯）1110417

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。