COVID-19本土病例再創新高？陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）COVID-19疫情持續延燒，本土病例連續2天突破千例，今天新增個案數是否再創新高備受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時舉行記者會說明相關防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增1199例本土個案，新增案例分布19縣市，以新北市434例最多，雖然無死亡病例，但新增9例中症、1例重症，並首見未滿5歲兒童併發重症。

這名未滿5歲重症個案，無慢性病史、未接種疫苗，14日採檢確診，當天即住進加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，目前插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療，病況嚴峻，醫院全力救治中，個案最新狀況受關注。

國內COVID-19疫情升溫，但截至目前，國內都沒有可提供5到11歲兒童接種的疫苗，衛福部食藥署今天將開專家會議審查兒童疫苗，5到11歲兒童較有機會先開放接種莫德納疫苗，接下來疾管署也會召集專家會議討論是否實際開放兒童施打。

指揮中心統計，今年1月1日至4月15日本土病例共7752例，其中7713人為輕症或無症狀者、占比為99.5%，中重症個案共39人，中症占比0.46%、重症0.04%。中症個案36人，年齡介於10多歲至90多歲；重症累計3例，其中2例死亡，年齡介於80多歲至90多歲。

指揮中心將防疫政策轉變為「重症清零」、強調減災重要性，政府也徵用快篩試劑，指揮中心公布4個快篩時機，包括曾去確診足跡熱區、曾接觸確診者、曾前往人潮眾多場所、曾與確診者足跡重疊等，都可到指定診所掛號領快篩試劑。

指揮中心表示，本土疫情延燒，有99%以上個案為輕症或無症狀，民眾維持正常生活的同時，應落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。Omicron變異株雖有輕症化傾向，但高齡者仍有重症死亡風險，還是要呼籲盡早打疫苗。（編輯：張雅淨）1110417