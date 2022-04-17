北市輕症居家照護將試辦 黃珊珊：支援生活需求

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（中央社記者張雄風台北17日電）台北市明天將在信義區試辦「輕症居家照護」，台北市副市長黃珊珊今天說，是建立支援確診者的生活需求模式，如送餐、慢性病患拿藥等，並由各機關、區公所進駐支援後勤。

行政院環境保護署、台北市政府，以及慈濟基金會等民間團體今天聯合舉辦「2022地球日－響綠生活 蔬食無痕家庭日」活動。

北市預計明天將在信義區試辦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「輕症居家照護」，黃珊珊會後接受媒體聯訪時表示，第一線人員還是會做好疫調工作，「輕症居家照護」則是請其他各機關、區公所進駐支援後勤，類似地方災害應變中心的概念，相關細節明天統一說明。

黃珊珊表示，選在信義區而不是中山區，是因為目前中山區的確診者比較多，現在要先有一個模式出來，再套到別的區；北市目前防疫旅館還有空缺，所以時間不像其他縣市這麼緊迫，但還是要先做好準備。

黃珊珊指出，明天會先模擬在防疫旅館不足的情況下，確診者要待在家裡，生活照顧有什麼需求，中央已經有醫療相關系統，支援生活需求方面，則包括送餐、慢性病患拿藥等後續的後勤工作。（編輯：張雅淨）1110417