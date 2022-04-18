台東新增8名確診者 1護理人員染疫匡列64人

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（中央社記者李先鳳台東縣18日電）台東今天新增8名COVID-19確診者，其中7人為成功鎮進香團案延伸，另1案20多歲男性為某醫院病房護理人員，有北部活動足跡，匡列64人採檢，台東縣今年確診個案累計92例。

台東縣政府衛生局說明，今天新增的8名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例，其中7案與成功鎮廟宇進香團個案接觸，包含3男、4女，CT值介於17.1至32.9，年齡從3歲到65歲之間，疫調持續匡列中，其中僅1人無接種疫苗紀錄，有2人已接種過3劑。

另有1名20多歲男性是縣內某醫院病房護理人員，4月12日有北部足跡，因17日出現症狀，使用家用快篩試劑呈現陽性後至醫院PCR採檢確診；目前已匡列與確診個案有接觸的病人及工作人員共64人，其中50人PCR採檢陰性、14人報告未出爐。

針對目前家用快篩試劑已由中央徵用，部分鄉親反映不好買到，縣長饒慶鈴提醒鄉親，若自覺有與確診者足跡重疊、前往外縣市等人潮眾多地區且出現呼吸道症狀，應佩戴醫用口罩至公費快篩配合診所、衛生所，由醫師評估發放後自行檢測。

饒慶鈴指出，台灣本土確診個案已經連續好幾天超過千例，阻絕傳播鏈是大家共同責任，若與居家隔離者有密切接觸的民眾，應主動聯繫衛生局，並誠實告知疫調人員相關足跡。

饒慶鈴感謝第一線防疫人員，以及每一居家隔離者、自主健康管理的配合，都有做好個人自主管理。她呼籲鄉親務必落實防疫措施，也提醒民眾接種COVID-19疫苗，可降低長者等高風險族群因感染造成之重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑疫苗者踴躍接種，以獲得保護力。（編輯：陳仁華）1110418