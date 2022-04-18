北市敦化國小仁愛國小預防性停課 家長抱怨臨時才說

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COVID-19疫情延燒，北市仁愛國小與敦化國小（圖）在官網上宣布停課，引發家長抱怨必須臨時去接小孩。（圖取自Google地圖google.com.tw/maps）

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（中央社記者陳怡璇台北18日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在校園延燒，北市仁愛國小與敦化國小在官網上宣布停課，引發家長抱怨必須臨時去接小孩。教育局表示因常跨班才如此，十分抱歉。

仁愛國小在官網表示，確診案例上週僅1人，但今日上午部分家庭陸續出現狀況，密切接觸者的接觸者班級今日已經超過10個班，決議今天提前放學，19至25日全校停課，26日復課；敦化國小也表示，超過10個班級被匡列隔離，中午起全校停課到25日。

敦化國小並表示，國樂團、弦樂團、合唱團、舞蹈團、田徑隊、羽球隊等，停止練習至30日。

北市教育局表示，很多家長抱怨臨時接到通知，必須從公司趕去接小孩，也要臨時請假不能上班。但國小常有跨班情形，與確診者有密切接觸的班級會很多，臨時通知停課也是為了防疫，很抱歉造成困擾。（編輯：張銘坤）1110418