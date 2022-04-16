兒童確診出現呼吸喘、嘴唇發青等4症狀是警訊 須立刻送醫

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孩童確診COVID-19若出現呼吸喘、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇發青都是重症警訊。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北16日電）中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，一旦確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）孩童呼吸喘、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇發青都是重症警訊，須立刻送醫。

他說，呼吸困難可能代表疾病已影響肺部及心肺功能；抽搐、意識不清常是腦炎或全身性感染警示症狀；冒冷汗、嘴唇發青等很可能是休克症狀，提醒家長留意，務必立刻通報119送醫。

指揮中心指揮官陳時中下午表示，首例兒童重症個案為未滿5歲男童，14日採檢確診，當天就住進加護病房，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，目前插管使用呼吸器，以類固醇、免疫調節劑治療，病況嚴峻。

他說，幼童防護力較低，呼籲家長避免讓孩子接觸不特定人士。

羅一鈞表示，染疫常見症狀包括喉嚨痛、流鼻水或鼻塞、咳嗽、發燒，呼吸喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清或抽搐，皮膚、嘴唇、指甲床發青都是重症警示症狀。（編輯：李明宗）1110416