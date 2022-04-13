停課標準放寬台南支持雲林不跟 各縣市回應一次看【不斷更新】

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（中央社網站）教育部放寬COVID-19全校停課標準，4月13日起生效，引起部分家長質疑太過寬鬆，雲林縣也宣布不跟進。教育部長潘文忠13日表示，會組成應變小組，個別地方或學校如有特殊考量，可透過應變小組討論，適切決定。中央社整理地方首長回應與措施，幫你一次了解各縣市停課標準。

新北市

教育局長張明文表示，新北校園是依照教育部新公布的全國一致停課標準，由縣市政府自己處理疫情，各校長會做好防疫規劃與準備。這比較符合新北都會型態的學校學習需求，也是務實、科學、有效的防疫作法。

台中市

市長盧秀燕指出，台中市疫情是六都最少，目前爭取時間討論，聽取家長、教師、學校等各界看法，防疫指引是否能落實很重要。

台南市

市長黃偉哲表示支持中央政策，但國小都是12歲以下的學童，沒有打過疫苗，當然可以使用比較嚴格的標準，他覺得有必要再和中央流行疫情指揮中心及學者專家討論，防疫政策是動態檢討、滾動式檢討，不是一成不變。

基隆市

市長林右昌表示，中央公布的是指引也是原則，縣市首長其實都是地方防疫指揮官，地方可依當地狀況調整防疫，沒有跟進不跟進問題。

新竹縣

縣府表示，校園停課標準經多方審慎討論及考量，比照中央標準實施。

苗栗縣

縣長徐耀昌表示，對於中央政策「會全力配合」，更重要的是做好衛生及防疫自主管理。

雲林縣

縣長張麗善表示，考量12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，承受風險真的太大，雲林不跟進教育部最新公告停課標準，但國高中及大專院校會遵照教育部最新公告辦理。

雲林縣12歲以下國小及幼兒園學生，如果1班有1名師生被匡列居家隔離，該班預防性停課1到3天；1校2名以上師生被匡列居家隔離，全校預防性停課1到3天。被匡列者採驗結果陰性可復課。

嘉義市

市長黃敏惠說，嘉義市原則上會參考中央停課標準辦理，但會根據疫調狀況、受影響學校規模大小與匡列數調整。（編輯：鄭懿君）1110413