國小及幼兒園若有確診者 南投維持原停課標準

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（中央社記者蕭博陽南投縣13日電）教育部放寬全校停課標準，南投縣政府今天表示，國小、幼兒園學童維持原標準，1校1名師生確診，此班停課10天，1校2名師生確診，全校停課10天；國中、高中遵照教育部新標準。

教育部長潘文忠昨天出席中央流行疫情指揮中心記者會，宣布修正後的校園因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停實體課程實施標準，以確診個案密切接觸者及篩檢結果，決定暫停實體授課範圍、期限及恢復實體課程時機，13日起實施，已停課學校依原程序進行。

潘文忠表示，高中以下學校全校有1/3以上班級或10班以上，暫停實體課10天，全校可暫停實體課，短期補習班和幼兒園也比照辦理；大專校院如有1/3以上科、系、所的班組暫停實體課10天，全校可暫停實體課。

教育部放寬全校停課標準，雲林縣長張麗善昨天宣布不跟進教育部最新公告停課標準，但12歲以上會遵照教育部最新公告。南投縣長林明溱今天上午接受媒體訪問說，張麗善主張正確，南投縣比照辦理；據了解，南投縣原擬遵照中央標準，林明溱此話使得縣政急轉彎。

林明溱宣布跟進雲林縣後，南投縣政府教育處才發布新聞稿表示，考量國小、幼兒園學童未施打疫苗，為維護學童健康安全，不跟進中央新措施，維持原先教育部停課標準，即1校有1名師生確診，此班停課10天，若1校有2名師生確診，全校停課10天。

國中、高中則遵照教育部新停課標準辦理。教育處表示，國小、幼兒園由於學生未打疫苗，加上目前疫情傳播快速，家長擔心學生健康及照顧問題，為加強防範疫情，縣長林明溱宣布採取較嚴謹作為，停課期間改為線上授課，家長若無法在家照顧，學校可在強化防疫措施下協助安置學生。

教育處表示，校內若有確診者足跡，調查期間、篩檢結果尚未出爐前，學校可召開防疫小組會議，評估確診者接觸人員情形，與校內教師及家長取得共識，學校可先決定暫停實體課程1天至3天並報告縣府備查，也應進行自我健康監測及校園環境清潔消毒。（編輯：謝雅竹）1110413