苗栗新增3例 竹南家庭群聚+1、三義母子染疫

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苗栗縣13日新增3例COVID-19確診，其中1例為竹南某國小三年級男童案26134的舅媽。男童確診後同住家人包括母親、妹妹及8個月大的表弟相繼染疫，此個案因入院照顧小嬰孩也遭傳染，目前該家庭確診人數達5人。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年4月13日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣今天新增3例COVID-19確診，1例為竹南某國小三年級男童案26134的舅媽，因入院照顧8個月大的確診男嬰遭傳染，另2例為三義鄉一對母子，縣府今天公布相關足跡。

苗栗縣政府透過新聞稿表示，縣內今天新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，第1例案號29306為竹南某國小三年級男童（案26134）的家庭群聚相關，是22歲女性、案26134的舅媽。

衛生局指出，男童在清明連假期間與外縣市確診親友有接觸史，8日公告確診後，同住家人包括男童母親（案26501）、1歲多的妹妹（案27958）以及8個月大的表弟（案27957）相繼染疫；個案為陪同照顧8個月大的兒子入院治療，昨天下午出現發燒症狀，經採檢陽性確診，屬隔離期間陰轉陽個案，無新增公共足跡及接觸者，該家庭確診人數也上升至5人。

今天新增另外2例為居住三義鄉的一對母子。32歲母親（案29514）因任職外縣市的公司同事確診，自購快篩試劑呈陽性後通知衛生單位，經衛生局安排醫院PCR採檢，昨天下午報告出爐為陽性確診，她的2歲兒子（案29702）也在昨天晚間9時接獲醫院通報確診。

縣府表示，三義母子個案已於醫院收治，確診前公共場所足跡包括全家超商三義休息站店、育英國小操場、7-11龍邦門市、佑全保健藥妝三義中正店、麥當勞苗栗三義店等，衛生局經疫調後依感染風險匡列、篩檢，共匡列4人居家隔離及自我健康監測21人，發放66通實聯制簡訊。

此外，今天另公布外縣市確診者案26242於4月5日至縣內銅鑼鄉九湖村一處花園餐廳足跡，衛生局已匡列採檢員工、顧客共43人，採檢後列自主健康管理，所涉足跡已清消及業者自主停業。

縣府表示，昨天下午為恭醫院PCR採檢站共採檢123人全數陰性，為找出遺漏可疑接觸者，今天下午1時至5時，將於苑裡李綜合醫院急診室旁安排社區篩檢站，呼籲和確診者足跡重疊民眾免費前往採檢。

縣府也提醒，苗栗縣近日已有4名10歲以下兒童染疫，這波本土疫情確診者多為輕症，兒童症狀以發燒占大宗，孩童可能較不會描述，請家長要提高警覺。（編輯：李錫璋）1110413