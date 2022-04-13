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4/13全台確診足跡 雙北增405例曾赴建國花市、春水堂、KTV等地

2022/4/13 15:55（4/13 20:17 更新）
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國內13日新增744例本土個案，以新北市264例最多。圖為新北市立聯合醫院三重院區篩檢站外等候人潮。中央社記者趙世勳攝 111年4月13日
國內13日新增744例本土個案，以新北市264例最多。圖為新北市立聯合醫院三重院區篩檢站外等候人潮。中央社記者趙世勳攝 111年4月13日
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（中央社網站13日電）國內今天新增744例COVID-19本土個案，突破去年5月22日單日721例紀錄，創台灣疫情史上新高，新北市264例最多，台北市141例次之。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

台北市

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新北市

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（新北市政府提供）
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基隆市

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桃園市

（桃園市政府提供）
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（桃園市政府提供）
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苗栗縣

（苗栗縣政府提供）
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台中市

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彰化縣

（彰化縣政府提供）
（彰化縣政府提供）
（彰化縣政府提供）
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雲林縣

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嘉義縣

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嘉義市

（嘉義市政府提供）
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台南市

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高雄市

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（宜蘭縣政府提供）
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