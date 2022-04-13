更多編輯台推薦新聞：
停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調、雲林不跟 各縣市措施一次看

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA看這裡

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情60/300

桃園增65個案 新兵、夫妻檔老師確診

2022/4/13 16:11（4/13 17:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市長鄭文燦13日下午主持COVID-19疫情記者會時表示，桃園本日新增65例本土個案，並指出目前較有群聚性的傳播鏈有13條，較需關注的包括仁和國中、龍山國小以及桃園某小吃店。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月13日
桃園市長鄭文燦13日下午主持COVID-19疫情記者會時表示，桃園本日新增65例本土個案，並指出目前較有群聚性的傳播鏈有13條，較需關注的包括仁和國中、龍山國小以及桃園某小吃店。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市今天新增65例本土個案，市長鄭文燦表示，確診部分包括平鎮國中一對夫妻檔老師，以及設籍台北市的楊梅某營區1名新兵，將進行擴大採檢；目前桃園有群聚性的傳播鏈有13條。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園新增65例本土個案，其中有42例是匡列或居隔期滿採檢確診，23例為採檢站等其餘方式發現確診。

鄭文燦表示，目前比較有群聚性的傳播鏈有13條，比較需要關注的包括仁和國中、龍山國小，以及桃園某小吃店。桃園某小吃店部分，今天增加3人確診，累計共9人確診。

鄭文燦說，仁和國中昨天採檢285人，有12人陽性，連同原來的3例個案，至今共有15人確診，因此今天仁和國中還要再擴大採檢，目前採檢中。

鄭文燦說，龍山國小昨天採檢了1231人，有7人確診，至今累計8人確診，學校部分由於有群聚感染，要停課10天。此外，昨天採檢了廣達電子170人，都是陰性。

鄭文燦說，平鎮國中有一對夫妻檔老師確診，由於老師任教的班級有6個，且教師的教室不同，因此要進行全校停課10天，也要進行平鎮國中的採檢。

鄭文燦說，有1例是戶籍地在台北市的個案，是1名新兵，在楊梅的某部隊營區服役，目前正在該營區進行疫調。

針對輕症居家照護規劃，鄭文燦說，中央已經採用了一個APP，可以用這套系統做居家照顧服務，桃園市政府民政局以及各區公所會成立關懷服務中心，環保局會負責感染性廢棄物清運，衛生局等單位會協助醫療後送，會用多元方式讓輕症居家照護獲得最好服務。

鄭文燦也說，4月15日會進行22個社區接種站同步開設，提供莫德納跟高端疫苗，不在籍、不限年齡者都可接種，針對60歲以上長者有贈送700元禮券以及桃園好米1包，另外也將成立疫苗快打站，包括在賣場、百貨公司、購物中心，都會陸續公告。（編輯：方沛清）1110413

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀