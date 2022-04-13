桃園增65個案 新兵、夫妻檔老師確診

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桃園市長鄭文燦13日下午主持COVID-19疫情記者會時表示，桃園本日新增65例本土個案，並指出目前較有群聚性的傳播鏈有13條，較需關注的包括仁和國中、龍山國小以及桃園某小吃店。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月13日

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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園市今天新增65例本土個案，市長鄭文燦表示，確診部分包括平鎮國中一對夫妻檔老師，以及設籍台北市的楊梅某營區1名新兵，將進行擴大採檢；目前桃園有群聚性的傳播鏈有13條。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，桃園新增65例本土個案，其中有42例是匡列或居隔期滿採檢確診，23例為採檢站等其餘方式發現確診。

鄭文燦表示，目前比較有群聚性的傳播鏈有13條，比較需要關注的包括仁和國中、龍山國小，以及桃園某小吃店。桃園某小吃店部分，今天增加3人確診，累計共9人確診。

鄭文燦說，仁和國中昨天採檢285人，有12人陽性，連同原來的3例個案，至今共有15人確診，因此今天仁和國中還要再擴大採檢，目前採檢中。

鄭文燦說，龍山國小昨天採檢了1231人，有7人確診，至今累計8人確診，學校部分由於有群聚感染，要停課10天。此外，昨天採檢了廣達電子170人，都是陰性。

鄭文燦說，平鎮國中有一對夫妻檔老師確診，由於老師任教的班級有6個，且教師的教室不同，因此要進行全校停課10天，也要進行平鎮國中的採檢。

鄭文燦說，有1例是戶籍地在台北市的個案，是1名新兵，在楊梅的某部隊營區服役，目前正在該營區進行疫調。

針對輕症居家照護規劃，鄭文燦說，中央已經採用了一個APP，可以用這套系統做居家照顧服務，桃園市政府民政局以及各區公所會成立關懷服務中心，環保局會負責感染性廢棄物清運，衛生局等單位會協助醫療後送，會用多元方式讓輕症居家照護獲得最好服務。

鄭文燦也說，4月15日會進行22個社區接種站同步開設，提供莫德納跟高端疫苗，不在籍、不限年齡者都可接種，針對60歲以上長者有贈送700元禮券以及桃園好米1包，另外也將成立疫苗快打站，包括在賣場、百貨公司、購物中心，都會陸續公告。（編輯：方沛清）1110413