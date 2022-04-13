清冠一號防重症 確診者居家照護將可視訊處方用藥

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎、張茗喧台北13日電）國內研發的抗疫中藥清冠一號可有效預防重症，指揮中心表示，未來輕症確診者居家照護時，若有需求也可透過視訊開立清冠一號處方，國內藥廠將可視需求增產。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）治療方式多元，除有注射或口服抗病毒藥物、單株抗體藥物，國內也自行研發抗疫中藥清冠一號與二號，前者可預防重症，後者可降低死亡。

衛生福利部國家中醫藥研究所所長蘇奕彰今天在中央流行疫情指揮中心記者會上，說明清冠一號與二號的真實世界治療效果。

蘇奕彰表示，口服抗病毒藥物是採用純化物製成藥物，屬單一靶點、藥效強，但中藥則是多靶點，是透過免疫調控與體質支持達到療效。

蘇奕彰說，目前國內有8間GMP藥廠獲得清冠一號授權，以藥品或膳食補充品形式，外銷到50多個國家或地區，國內也已取得緊急授權的專案製造許可（EUA）。

蘇奕彰表示，去年5到8月本土疫情期間，清冠一號與二號也在全台9家醫院收案檢視真實世界療效，結果顯示，有使用清冠一號的輕症者皆未轉入加護病房或插管，使用清冠二號的重症者死亡率也比未用藥者低。

（指揮中心提供）

蘇奕彰也提到，根據南非、英國與印度等國家的使用資訊回饋，清冠一號與二號的抗病毒效力不受病毒變異影響，對抗最早在印度發現的Delta變異株或目前主流的Omicron變異株效果皆好。

蘇奕彰說，COVID-19防疫與治療是整體的，若有部分患者因自身免疫疾病問題，無法接種疫苗，若有預防或治療需求，或許清冠一號可予以協助。

指揮中心指揮官陳時中說，研發出清冠一號是台灣之光，但他也強調，因目前世界仍公認輝瑞口服抗病毒藥物Paxlovid是科學證據與效果最齊全，故不會調整藥物整備策略。

陳時中說，很多民眾信賴中藥，讓想用藥的人有藥可用是目前方向。今天上午也開會決議，未來輕症確診者居家照護，確診者若想使用清冠一號，可由各縣市主責的醫院或中醫診所視訊診療開立處方。

陳時中也說，國內有8間生產清冠一號的藥廠，未來可視需求增加產量，詳情可向中華民國中醫師公會全國聯合會或各縣市中醫師公會詢問，未來也可上健康益友APP查詢。（編輯：張芷瑄）1110413

（指揮中心提供）

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