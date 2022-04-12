陽明交大研發中藥淨冠方 預防COVID-19、減輕症狀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

陽明交通大學12日舉行記者會，分享傳統醫藥研究所開發的中藥「淨冠方」，可減輕COVID-19症狀、預防感染，作為接種疫苗後的輔助及減毒防護。中央社記者許秩維攝 111年4月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北12日電）陽明交大團隊研發中藥「淨冠方」，可預防感染、減輕COVID-19症狀，並經動物實驗證實，可有效阻斷病毒感染宿主細胞，未來將以公益模式授權技轉。

陽明交通大學今天舉行記者會，分享傳統醫藥研究所開發的中藥「淨冠方」，可有助於減輕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀、預防感染，作為接種疫苗後的輔助及減毒防護，研究成果也刊登在國際藥學期刊。

由連翹、黃芩、柴胡、厚朴、藿香等草藥組成的淨冠方，是陽明交大傳統醫藥研究所教授、台北市聯合醫院林森中醫昆明院區院長許中華依SARS（嚴重急性呼吸道症候群）抗疫經驗、臨床心得與中醫理論開立的藥方。

淨冠方於民國109年2月至5月進行臨床觀察，提供給第一線醫護人員和民眾使用，共回收1086份問卷，9成受訪者認為服用淨冠方後，喉嚨痛、咳嗽等類感冒症狀有改善。

許中華表示，最早是為了第一線醫護人員而開立淨冠方，希望及早預防，有助於弱化病毒；現在淨冠方可作為疫苗之外的輔助與防護，由於淨冠方是處方用藥，由聯醫的中醫師問診後，根據患者情況開方，服用5至7天可減輕症狀。

為探究淨冠方背後的科學機轉，陽明交大傳統醫藥研究所教授傅淑玲、副教授林東毅，以及陽明交大藥理學研究所副教授兵岳忻等人也經由動物實驗證實，淨冠方能顯著降低肺細胞的ACE2與TMPRSS2表現量，這兩個蛋白正是COVID-19病毒與細胞結合的受體，因此淨冠方可有效阻斷病毒感染宿主細胞。

研究團隊也透過蒸氣霧化淨冠方讓小鼠吸入，結果發現經由蒸氣給藥，依然可讓肺臟ACE2蛋白的表現量顯著降低，證實吸入性給藥也同樣可行。

陽明交大副校長鄭子豪指出，校方也希望循英國牛津大學研發AZ疫苗的模式進行公益授權，將專利技轉給有意願的廠商，回饋社會大眾。（編輯：張雅淨）1110412