4/18本土1390例715人無症狀 輕症累計逾萬例

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北18日電）國內今天新增1390例COVID-19本土個案，連續4天病例破千例，今年輕症人數已累計破萬例；今天新增1名中症患者，為60多歲男子，有慢性神經系統病史，已接種3劑疫苗。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午公布，國內新增1480例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為1390例本土個案及90例境外移入，其中63例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

今天新增1390例本土病例，包括699例男性、687例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月6日至4月18日，其中包含715例為無症狀感染。

陳時中說明，今天新增的中症個案為一名60多歲男性，有慢性神經系統病史，已完整接種3劑COVID-19疫苗，4月15日發病，採檢陽性確診，胸部X光顯示有肺炎現象，使用瑞德西韋治療，住院隔離中，病況穩定。

指揮中心統計，今年1月1日至4月17日本土病例共1萬155例，其中1萬108人為輕症或無症狀者、占比為99.54%，中症個案共44人，中症占比0.43%，年齡介於10多歲至90多歲；重症累計3例，其中2例死亡，年齡介於80多歲至90多歲，重症占比0.03%。

今天新增COVID-19個案分布於19縣市，新北市500例最多，台北市270例次之，桃園市187例第三，基隆市115例第四，宜蘭縣68例第五。

其餘包含花蓮縣57例，台中市41例，高雄市31例，台南市及屏東縣各21例，新竹市20例，台東縣14例，新竹縣13例，嘉義縣10例，南投縣7例，雲林縣6例，苗栗縣5例，彰化縣3例，澎湖縣1例。（編輯：張雅淨）1110418

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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