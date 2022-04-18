陳時中：6至11歲打莫德納要有家長同意書 第4劑疫苗規劃本週討論

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（中央社記者江慧珺台北18日電）衛福部長陳時中今天表示，4月底單日確診若破萬，醫療量能會較緊逼，但要觀察2週；另國內通過首款COVID-19兒童疫苗，並非強制施打，政府有責任說明利弊得失，協助家長判斷。

衛生福利部長陳時中今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，會前接受媒體聯訪被問及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情狀況，若4月底單日確診數破萬，醫療量能是否撐得住。

陳時中表示，單日確診數破萬的情況下，醫療量能確實會較緊逼，但這樣的預測仍需2週觀察期，看疫情成長曲線是否過陡，中央流行疫情指揮中心會盡量維持曲線平順。

另外，衛福部食品藥物管理署昨天通過國內首款COVID-19兒童疫苗緊急使用授權（EUA），為可供6至11歲兒童使用的半劑量莫德納（Moderna）疫苗，但不少家長憂心副作用。

陳時中在聯訪時強調，疫苗施打劑量是根據現有報告做出的決定，至於不舒服的副作用，從試驗計畫看起來跟成人差不多；兒童疫苗第2劑間隔是否比照青少年為12週，目前尚未明確決定。

至於家長如何判斷是否讓孩子打疫苗，陳時中說，兒童接種還是要有家長同意書，家長有任何疑問可諮詢醫師，並非強迫大家都要打，國內疫苗政策向來是自願式，但政府有責任把利弊說明清楚，協助家長判斷。

媒體問到輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）兒童疫苗談判進度，陳時中表示，目前已寄送相關合約草本，但尚未得到回覆。

媒體提到，高雄宣布衛生局和教育局將會先做好準備，在通過衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）審查後，即會安排校園施打兒童疫苗。陳時中說，以高雄立場希望盡快施打，但都需要ACIP討論，疫苗雖已通過EUA，在台灣可使用，但利弊得失仍由ACIP決定。

民進黨立委賴惠員在質詢時問及莫德納兒童疫苗存量，陳時中說，以美國兒童約3成施打率估算，國內疫苗存量一定足夠，未來校園施打可能性相對高，但仍要看各地衛生局整備狀況。

媒體也詢問第4劑疫苗規劃，陳時中說，疫苗量已有，但施打時序方面，這週ACIP委員會初步討論。

媒體詢問，疫情到何種程度會加嚴口罩等措施，陳時中說，目前目標還是希望將疫苗、社交距離與自主應變等方式做好，輕重症分流也很重要，至於社會面規範是否加嚴，除非不得已，否則希望盡量朝向正常生活。

陳時中也提到，居家隔離時間仍有可能縮短，但確切時程他並未透露，僅表示要一步一步來。

媒體詢問，第7屆「我們的海洋大會」（OOC）台灣代表團成員昨天返抵國門，有4名相關人員確診。陳時中說，昨天從帛琉來的落地採檢共13人陽性，相信當地有隱形傳播鏈。

另外，新北中和有2歲兒童染疫重症病況，陳時中說，大家都在努力中，會持續予以關心與最好的醫療照護。（編輯：張雅淨）1110418