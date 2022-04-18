陳時中：家用快篩實名制盼5月上路 月產能上看1580萬劑

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（中央社記者江慧珺台北18日電）衛福部長陳時中今天表示，家用快篩實名制希望5月初可上路；國產家用快篩每月最大產能5月可提升至1280萬劑，後續新採購設備到位後，每月產能可上看1580萬劑。

行政院14日宣布開始徵用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑，目標每月4000萬劑。衛福部表示，待家用快篩試劑數量準備足夠後，將參考「口罩實名制」作法，讓民眾採健保卡登記，在一定時間內以平實價格取得快篩試劑。

衛生福利部長陳時中今天赴立法院社會福利及衛生環境委員會進行快篩國家隊整備情形專案報告，會前接受媒體聯訪表示，家用快篩實名制希望於5月初能盡快上路。

衛福部在快篩國家隊整備情形書面報告指出，截至14日止，衛福部核准的COVID-19快篩專案製造廠商包含泰博科技股份有限公司、寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司、凌越生醫股份有限公司、安特羅生物科技股份有限公司共5家，目前每月最大產能約490萬劑。

衛福部報告指出，衛福部與經濟部協助、國防部派遣國軍人力支援，預計國產家用快篩試劑每月最大產能5月將可提升至1280萬劑，未來新購置設備陸續到位，每月產能可再提升至1580萬劑。

報告也指出，自4月14日起至7月31日止，徵用上述5家核准專案製造的快篩試劑，對於專案輸入的家用快篩試劑也已規劃徵用、採購。

衛福部報告指出，徵用的快篩試劑將用於居家隔離、檢疫，或是熱點快篩、關鍵基礎設施維運的防疫需求，以及實名制供民眾平價購買。（編輯：唐聲揚）1110418