確診輕症居家隔離QA一次看 同住者留意4件事

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（中央社網站8日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，這波Omicron個案多達99%為輕症或無症狀，中央流行疫情指揮中心今天公布「居家照護管理指引」，中央社整理資訊帶你快速了解。

什麼時候實施？

指揮中心指揮官陳時中說，目前集中檢疫所加上醫院收治量能，約可應付單日1500例確診個案，一旦超過這數字或特定地區個案增加太多，就會宣布實施居家照護；在此之前，地方政府也可向中央報准實施。

如果你是確診者

符合什麼條件可居家照護？

小於65歲、未懷孕或洗腎的輕症或無症狀個案可在家照護；但同住者年齡都必須小於65歲，且無懷孕或洗腎。除因必要照護或被照護需求，確診者不得與65歲以上、懷孕或洗腎的未確診者同戶隔離。

境外移入個案可以居家照護嗎？

1.符合一人一戶規定，若在居家檢疫期間或期滿前確診，必須持續在家隔離，除非同住者有多名確診者或有必要照護或被照護需求時，才可多人一戶。

2.居家檢疫期滿後才確診，比照本土個案辦理。

3.其餘境外移入確診個案，原則不適用居家照護。

居家照護可以多人一室嗎？

確診者以一人一室（單獨房間含衛浴）為原則， 同為確診者可多人一室；若要共用衛浴須適當清消，解除隔離後進行7天自主健康管理。確診者若離開個人房間使用浴廁，一定要戴口罩。

政府如何掌握居家確診者狀況？

符合居家照護條件的確診個案，由地方政府開立電子化隔離通知書，通知個案在家隔離。確診者隔離期間以電子圍籬管制，輔以雙向簡訊追蹤關懷。

隔離期間由地方政府整合各單位成立「COVID-19個案關懷服務中心」進行健康評估、定期關懷及發送快篩試劑，必要時提供血氧機或安排遠距醫療、後送就醫等事宜。

居家照護何種情況要求助？

務必觀察自身症狀變化，若出現喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即撥打119、衛生局電話或1922；若有其他症狀或醫療需求，可用手機App或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。

解隔條件是什麼？

同時符合2條件可解除隔離：

1.有症狀者至少退燒一天且症狀緩解。

2.距離發病日或採檢日第10天以上且家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性，或Ct值大於等於30。

如果你是確診者同住家人

未確診者可同戶隔離嗎？

同住家人有未確診者可於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離的未確診者原則不超過4人。

隔離期間有何規定？

隔離至同戶最後確診個案的確診日後10天，隔離第5、10天（如有新增確診個案則改為每3天）須進行家用快篩。

該注意什麼？

注意自身健康狀況，監測是否出現發燒、咳嗽、呼吸急促等相關症狀。

在家單獨一人一室，儘量不共用衛浴設備、不要離開房間。如需共用衛浴設備，請於浴廁備妥稀釋後的漂白水或酒精，於確診者及同住者每次使用後消毒。

家中共用空間儘量對戶外開窗確保空氣流通，每天使用稀釋後的漂白水或酒精清潔所有經常觸摸的物體表面。

因必要照顧需求須進入確診者房間或接觸確診者時，雙方均須佩戴口罩，並於照顧確診者前後都要執行手部衛生（使用肥皂洗手或酒精）。

解隔條件是什麼？

距離同戶最後確診個案的確診日滿10天，且所有同戶隔離者快篩均陰性時，同戶隔離的未確診者全數解除隔離。

解隔後進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct值大於等於30者視為陰性，符合解隔條件。（編輯：王靖怡）1110408