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確診者居家照護改7+7 滿7天免採檢解除隔離

2022/5/7 14:54（5/7 19:17 更新）
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疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，8日起輕症居家照護對象，距發病日或採檢日達7天，無須採檢即可解隔。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，8日起輕症居家照護對象，距發病日或採檢日達7天，無須採檢即可解隔。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北7日電）指揮中心指揮官陳時中今天宣布，未來輕症居家照護對象距發病日或採檢日達7天，無須採檢即可解隔，檢驗陽性日為5月8日起的確診者都適用，但不回溯適用8日前的確診者。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，單日確診個案數屢創新高，今天再增4萬6377例本土病例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，考量Omicron變異株特性就是以輕症、無症狀居多，病毒去化速度也很快，染疫7天後幾乎就不再具有傳染力，為避免占用醫療資源，將鬆綁確診個案解隔標準。

陳時中說，未來若為居家照護對象，只要距離發病日或採檢日達7天，無須採檢即可直接解隔，並進行7天自主健康管理。

陳時中說，收治於醫院、加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館的確診個案，如為輕症、無症狀或症狀緩解，只要符合2種條件中的1種就能直接解隔，首先是2次快篩陰性或距發病、採檢日達5天且1次快篩陰性；其次是距離發病日或採檢日達7天，都能直接解隔。

至於中重症住院患者，陳時中指出，未來只要症狀緩解且PCR陰性1次或Ct值大於等於30，即可轉出隔離或專責病房。

陳時中說，解隔新制將於5月8日起實施，凡是檢驗陽性日為5月8日的確診者都適用，不回溯適用5月8日前的檢驗陽性者，希望避免耗費PCR量能，把更多資源集中在中重症患者身上。

陳時中也呼籲各縣市政府設置採檢站，避免患者往醫院急診湧入，下週起全台也陸續有診所將加入PCR採檢行列，盼有採檢需求民眾多加利用，別再往急診湧入。（編輯：陳政偉）1110507

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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