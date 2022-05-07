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5/7本土4萬6377例 增11死、中重症52例

2022/5/7 13:54（5/7 20:37 更新）
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台北市設立北投士林科技園區「車來速」篩檢站，供快篩陽性的民眾PCR篩檢，工作人員7日全副武裝，引導開車前來等候採檢的民眾。中央社記者徐肇昌攝 111年5月7日
台北市設立北投士林科技園區「車來速」篩檢站，供快篩陽性的民眾PCR篩檢，工作人員7日全副武裝，引導開車前來等候採檢的民眾。中央社記者徐肇昌攝 111年5月7日
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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北7日電）COVID-19疫情升溫，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天新增4萬6377例本土病例、有11例死亡個案，確診個案中新增8例重症及44例中症，其中18人從未接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增4萬6377例本土病例，以新北市1萬6670例最多，其次依序為台北市9245例、桃園市6882例、台中市2517例、高雄市2163例；另新增159例境外移入病例。

陳時中表示，今天共新增44例中症個案及8例重症個案，11例死亡個案中有5例是由中症轉為重症後死亡。

陳時中指出，死亡個案幾乎都有慢性病史，5人從未接種過疫苗，年齡介於40多歲至90歲以上；其中年紀最輕的是40多歲女性個案，從未接種疫苗，有慢性肺病史，最近因罹患敗血症治療後出院，日前路倒送醫急救無效，檢出COVID-19陽性。

據統計，截至5月6日，本土確診個案有24萬1667人為輕症或無症狀個案、占99.75%，中症累計504例、占0.21%，重症累計85例、占0.04%，中重症累計97例解除隔離。

有醫師指出，台灣即將迎來染疫死亡潮。陳時中表示，各界都很努力把疫情控制好，目前確實有比較多人染疫，但相信致死率不會像去年那麼高，世界趨勢也是如此。（編輯：唐聲揚）1110507

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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