8日起取消全校停課 國高中匡列確診者九宮格同學、國小同班停課

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教育部宣布，8日起取消原1/3以上班級有確診者、密切接觸者的全校停課規定。（教育部提供）

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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部今天宣布，8日起取消原1/3以上班級有確診者、密切接觸者的全校停課規定，改以「確診個案」為核心，調整後各教育階段處理原則不同，國小和幼兒園仍是確診全班停課。

教育部長潘文忠今天下午出席中央流行疫情指揮中心記者會，教育部也同步發出新聞稿說明，8日起取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定，但學校仍可考量運作量能，因應調整學校授課方式。

潘文忠表示，考量國小、幼兒園學童較沒有打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，如果出現確診者，且確診前2天內曾到校上課，所屬班級全班暫停實體課程3天，由學校提供1人1劑快篩，供第4天篩檢，陰性就能回學校上課。

國中及高中階段，全班性停課措施取消，確診2天內曾到校上課，所屬班級座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。

大專階段，考量目前近學期末，為避免學生往返奔波，學校可授權「授課教師」於上課班級出現確診者或是居隔須返家時，經與學生討論，實施遠距教學到學期末。

潘文忠說明，補習班、安親班招收各教育階段的學生，就比照相關教育階段的停課規定辦理。

另外，大專、國高中住宿生，同寢室室友比照「同住親友」，需居家隔離，由學校配合指揮中心規定發放3劑快篩試劑。校內外住宿生確診或居隔，以返家或在租屋處隔離為原則。如果是境外生等困難情況，學校可擴充隔離宿舍或於集中檢疫所安置。（編輯：張芷瑄）1110507

（教育部提供）

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