快篩試劑將比照口罩 發放學校戰備存量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

教育部將以「戰備存量」概念，比照2年前口罩的作法，發給各校一定數量的快篩試劑。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北7日電）教育部今天宣布新的停課措施，學生因同學確診須放「防疫假」，將由學校提供一人一劑快篩，篩檢陰性就可返校。教育部將比照2年前口罩的作法，預先發給學校「戰備存量」。

教育部今天宣布，8日起取消原「全校1/3或10班以上班級有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定，改以「確診個案」為核心，依照各教育階段，有不同的因應方式，快篩試劑的發放方式也受到各界矚目。

國小、幼兒園學童較沒有打COVID-19疫苗，仍採取較嚴格的措施，如果出現確診者，所屬班級全班暫停實體課程3天放「防疫假」，學校會提供一人一劑快篩試劑，建議是第4天使用，篩檢陰性即可返校上課。

國中、高中生多已打了疫苗，全班性停課措施取消，只有確診者座位「九宮格」的同學放3天防疫假。同樣學校也會提供一人一劑的快篩試劑。

近期本土疫情發展，教育體系分擔部分公衛工作，教師要幫忙疫調、發快篩而疲於奔命。教育部主任秘書廖興國今天下午接受中央社電訪表示，「防疫假」一人一劑快篩的發放，教育部會爭取以「戰備存量」的概念，就像2年前疫情剛開始時，發給各校一定數量的口罩，以備不時之需，但相對的也會嚴格控管。

廖興國表示，希望透過上述措施，讓各校都預先有一些庫存，如果師生確診，就可以馬上發放，教師不用再向公家單位申請、四處調度快篩。

另外，指揮中心之前政策，居家隔離的學生，大學發放3劑公費快篩，高中以下則為2劑。新的措施下，高中以下防疫假都只發一劑，只有住宿生在室友確診的情況下，比照「同住親友」居家隔離，由學校發放1人3劑。

部分媒體質疑學校發下的公費快篩減少，廖興國解釋，指揮中心今天已宣布放寬居家隔離規範，8日起密切接觸者匡列以同住親友為原則。中小學「防疫假」的學生，不是居家隔離，發放一劑是讓學生第4天篩檢，如果陰性就能返校上課。（編輯：陳政偉）1110507