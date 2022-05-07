社區恐藏黑數 陳時中：檢驗速度、無症狀者是主因

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

疫情指揮中心指揮官陳時中7日表示，檢驗速度跟不上、無症狀個案增加是社區中藏染疫黑數的主要原因。圖為適逢週末假日，台北市信義商圈街頭也可見出遊人潮。中央社記者張新偉攝 111年5月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北7日電）國內COVID-19本土疫情持續升溫，指揮中心指揮官陳時中今天表示，檢驗速度跟不上、無症狀個案增加是社區中藏染疫黑數的主要原因，未來可能只有半數染疫者會被確診出來。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速升溫，今天新增4萬6377例本土病例，比昨天成長28%，但有專家認為社區中恐怕還有不少沒被確診的黑數，恐迎來死亡潮。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中坦言，社區中確實可能藏有黑數，也說明造成黑數的原因有2個，一是檢驗速度跟不上確診數，就會有些確診個案被遺漏；二是無症狀個案數增加，沒被診斷出染疫的人數自然也增加。

不過，陳時中認為，目前染疫中重症個案都可優先住院治療，儘管有確診黑數，應與死亡率無關。

陳時中表示，目前單日PCR採檢件數約8萬件，量能全開可達22萬件，顯示檢驗量能還夠，但隨疫情擴大，恐怕有越來越多人沒發現自己確診；據國外研究，未來可能只會有一半的確診者發現自己染疫，台灣也可能遇到類似狀況。

因應確診數增加，醫療量能是否足夠備受矚目。陳時中說，為了維持醫療量能，會持續調整解隔條件，縮短自動解隔時間、降低PCR負荷，也會持續加開病床，把病人照顧好。

此外，近日有一名染疫國小男童，呼吸道症狀緩解後竟出現橫紋肌溶解症狀。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，橫紋肌溶解症是病毒感染的罕見併發症，大人小孩都會發生。

羅一鈞解釋，橫紋肌溶解症患者常見症狀包括大小腿肌肉嚴重痠痛，以往流感疫情升溫時就曾有小朋友感染B型流感後出現肌肉系統方面的問題，但發生在COVID-19的案例不多，會持續追蹤。（編輯：陳政偉）1110507