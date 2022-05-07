更多編輯台推薦新聞：
診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增4萬6377例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬6377例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包7/267

快篩後不能馬上放心 醫：染疫4狀況恐偽陰性

2022/5/7 17:00（5/7 18:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
醫師提醒，感染發生還不夠久、試劑操作錯誤等4種狀況下快篩可能造成偽陰性。圖為盒裝家用快篩試劑內容物。（中央社檔案照片）
醫師提醒，感染發生還不夠久、試劑操作錯誤等4種狀況下快篩可能造成偽陰性。圖為盒裝家用快篩試劑內容物。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄7日電）不少民眾有疑似症狀或有接觸史，會使用居家快篩。但醫師提醒，感染發生還不夠久、試劑操作錯誤等4種狀況下感染COVID-19快篩可能造成偽陰性，建議間隔1到2天再次採檢。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，高雄市民生醫院副院長林俊祐說明居家快篩採檢陰性的幾種可能性。

林俊祐指出，除了真的沒有感染或感染的是其他病毒，有4種情況會造成快篩呈陰性。包含採檢時感染發生時間還不夠久，可能剛暴露感染源就去驗，病毒抗原量還沒有多到可以被偵測到；採檢技術不佳，如採檢方向不對、採檢時間過短等；或是操作程序失誤；及無症狀感染者已經快痊癒了才採檢等因素，都會造成偽陰性。

林俊祐說，若民眾持續有症狀，或有明確接觸史，快篩陰性後，建議間隔1到2天再次快篩，以求精確。並提醒民眾快篩前務必詳閱說明書、跟著指示操作。

高雄市今天啟動4處社區篩檢站9間醫院的小兒快篩陽性特診，快篩陽性且有症狀兒童可採檢、看診、領藥一次搞定。林俊祐說，民生醫院負責的社區篩檢站今天約有10名小朋友來看診，採檢PCR後，醫生會評估是否有危險症狀需住院，若無須住院，會詢問症狀，開立3到5天份的口服藥。民眾大多是騎車、開車前來，約10分鐘就可以看完，相當順利。

北市衛生局日前承諾設快篩陽性兒童綠色通道，事後稱用藥複雜而轉彎，媒體詢問，小兒用藥是否困難。林俊祐說，現場準備藥品多為小兒科常見感冒藥物，如退燒藥、鎮咳等，如有特殊症狀，會再考慮送醫治療。

陳其邁表示，高雄市小兒特診用藥是由各站負責的醫學中心或地區醫院備藥，醫師由基層診所專業小兒科醫師支援，藥師公會指派藥師。跟一般小兒科、地區醫院的藥品整備同等級，準備上沒有困難。至於各地區小兒特診情況，則因人口、大家看診習慣等情況不太一樣。

國小生疫苗開打首週，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，這2天每天約有300到500名學生接種，共約12間以上偏鄉、特殊學校完成施打，接種率近5成。沒有接獲不良反應通報。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄有2163例確診個案，高市府表示，其中有18例轉外縣市、21例重複鍵入、172例隔離轉陽、69例有外縣市足跡、特定娛樂場所21例、密切接觸者1821例、新案疫調中41例，整體看來職場接觸傳染增加，提醒民眾注意職場傳播風險。（編輯：郭諭儒）1110507

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
高雄市長陳其邁（左）7日主持市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，高雄市民生醫院副院長林俊祐（右）會中說明居家快篩採檢陰性的幾種可能性。中央社記者曾以寧攝 111年5月7日
高雄市長陳其邁（左）7日主持市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，高雄市民生醫院副院長林俊祐（右）會中說明居家快篩採檢陰性的幾種可能性。中央社記者曾以寧攝 111年5月7日
延伸閱讀
哪些人會被匡列居家隔離？快篩陽性怎麼辦？QA一次看診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析5/12起快篩陽即確診 居家隔離檢疫及自主防疫3類對象適用確診者居家照護改7+7 滿7天免採檢解除隔離中央依居隔人數撥發快篩 解決彰化試劑不足快篩非每天使用 陳時中公布自主快篩4時機快篩試劑不便宜 陳時中：不排除徵用為防疫物資
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀