快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站4日電）國內COVID-19病例急速增加，尤其以台北市、新北市個案最多。快篩陽性後該去哪裡PCR核酸檢測呢？台北市開設11個社區篩檢站的急門診服務，每日量能至少5540人，結合醫師診療、開立藥物等功能，避免排擠急診量能，民眾可以線上預約或直接到現場掛號。​​

新北市則設立35處篩檢站，無症狀、快篩陽性可至社區篩檢站做PCR，有症狀、快篩陽性則去COVID-19急門診。部分社區篩檢站只接受線上預約，有些有開放現場掛號。中央社整理台北市及新北市PCR篩檢站資訊如下：

（台北市政府提供）

台北市篩檢站

📍 聯合醫院仁愛院區

地點：醫院大門右側公務停車場（大安區仁愛路四段10號）

量能：上午、下午各300人

時間：08:00-12:00、13:00-17:00

預約網站：點我

📍 聯合醫院忠孝院區

地點：急診旁戶外篩檢站（南港區同德路87號）

量能：上午、下午各300人

時間：08:00-12:00、13:00-17:00

預約網站：點我

📍 聯合醫院中興院區

地點：急診旁戶外篩檢站（大同區鄭州路145號）

量能：上午、下午各300人

時間：08:00-12:00、13:00-17:00

預約網站：點我

📍 聯合醫院和平院區

地點：急診旁戶外篩檢站（中正區中華路二段33號）

量能：上午、下午各300人

時間：08:00-12:00、13:00-17:00

預約網站：點我

📍 聯合醫院陽明院區

地點：醫院大門前立體停車場（士林區雨聲街105號）

量能：上午、下午各300人

時間：08:00-12:00、13:00-17:00

預約網站：點我

📍 市立萬芳醫院

地點：急診旁社區篩檢站（文山區興隆路三段111號）

量能：上午、下午各300人（僅提供網路預約，快篩陽性有醫療需求者可現場掛號）

時間：08:00-12:00（11:30 前報到）、13:00-17:00（16:30前報到）

預約網站：點我

📍 市立關渡醫院

地點：急診戶外篩檢站（北投區知行路225巷12號）

量能：上午、下午各150人（現場掛號）

時間：08:30 -11:30、13:30-17:00

📍 三軍總醫院

地點：急診戶外篩檢站（內湖區成功路二段 325 號）

量能：上午、下午各80人，晚上40人（現場掛號）

時間：星期一至星期五08:30 -11:30（11:00 前報到）、13:30-16:30（16:00 前報到）、18:00-20:30（20:30前報到），星期六08:30-11:30（11:00前報到）

📍 馬偕醫院

地點：戶外第二篩檢站旁（中山區中山北路二段 92 號）

量能：預估上午、下午各60人（現場掛號）

時間：09:00-12:00（11:30 前報到）、14:00- 17:00（16:00 前報到）

📍 北士科快篩陽車來速

地點：北投區承德路6段120號旁

量能：上下、下午、晚上各400人

時間：星期一至星期日08:00-20:00、12:00-16:00、16:00-20:00

預約網站：點我

📍 台北市榮民總醫院

地點：急診旁（北投區石牌路2段201號 ）

量能：每日120名起（視需要增加）

時間：星期一至星期五08:30-12:00、13:30-17:00

（圖取自新北市政府LINE帳號）

（圖取自新北市政府LINE帳號）

新北市設有篩檢站的醫療院所

三重、板橋：新北市立聯合醫院、亞東紀念醫院*

泰山、新莊、樹林、林口：輔仁大學附設醫院、新泰醫院、部立台北醫院*、部立樂生療養院*、樹林仁愛醫院

新店、三峽：耕莘醫院（含安康分院）*、恩主公醫院、台北慈濟醫院*

淡水、金山：淡水馬偕紀念醫院*、台大金山分院*

汐止、瑞芳：汐止國泰綜合醫院、瑞芳礦工*

中和、永和、土城：衛福部雙和醫院*、永和耕莘醫院*、新北市立土城醫院*

● 預約方式請洽各醫院

● 標示*的11家醫院設有COVID-19防疫急門診

新北市社區篩檢站

📍 板橋大型篩檢（疫苗接種）站

地點：板橋區環河西路四段與華江七路口（華江抽水站旁）

量能：每日250人（需網路預約）

時間：星期一至星期五08:30-11:30

預約網站：點我

📍 板橋亞東社區篩檢站

地點：亞東紀念醫院特約門診外（板橋區南雅南路二段21號）

量能：每日400人（上午時段網路預約100名，現場掛號50名；下午網路預約150名，現場掛號100名）

時間：星期一至星期五10:00-12:00、14:00-18:30

預約網站：點我

📍 三重聯醫篩檢站

地點：新北市立聯合醫院（三重區新北大道一段3號）

量能：每日900人

時間：08:30-12:30、12:30-16:30、16:30-20:30

預約網站：點我

📍 宏仁正義社區篩檢站

地點：正義市民活動中心（新北市三重區雙園街1號）

量能：每日300人（現場發放號碼牌）

時間：星期一至星期五08:30-11:30、13:30-16:30

📍 泰山輔大篩檢站

地點：輔大醫院急診室旁（泰山區貴子路69號）

量能：每日250人

時間：08:00-16:00

預約網站：點我

📍 台北醫院社區篩檢站

地點：衛生福利部台北醫院（急診前組合屋，新莊區思源路127號）

量能：每日750 人（網路預約200名，現場掛號50名）

時間：每日08:00-12:00（11:30前完成報到）、13:00-17:00（16:30前完成報到）、星期一至星期五18:00-21:00（20:30前完成報到）

預約網站：點我

📍 林口恩樺社區篩檢站

地點：湖南市民活動中心（後方空地，林口區民權路165號）

量能：每日300人（每時段網路預約100名，現場掛號50名）

時間：星期一至星期六 8:30-12:00（08:00開始發放號碼牌、11:30前完成報到）、星期一至星期五13:30-17:00（下午13:00開始發放號碼牌、16:30前完成報到）

預約網站：點我

📍 雙和社區篩檢站

地點：衛生福利部雙和醫院第二醫療大樓接駁車等候區（中和區中正路291號）

量能：每日350人（需網路預約，當日上午6點開放網路掛號當日名額）

時間：星期一至星期六14:00-16:00（最晚報到時間16:00）

預約網站：點我

📍 怡和積穗社區篩檢站

地點：積穗市民活動中心（中和區員山路455巷10號）

量能：每日300人

時間： 星期一至星期六 09:00-12:00、星期一至星期五13:30-16:30

預約網站：點我

📍 永和社區篩檢站

地點：永和耕莘醫院急診前（永和區國光路123號）

醫院電話：02-2928-6060

量能：每日300人（網路預約130名，現場掛號20名）

時間：星期一至星期六 09:00-11:00（上午09:00開始篩檢，請於10：30前報到）、星期一至星期五14:00-16:00（15:30前報到）

預約網站：點我

📍 土城社區篩檢站

地點：新北市立土城醫院（土城區金城路二段6號）

量能：每日450人

時間：08:30-12:30 （請於11:00前報到）、13:00-17:00（請於15:30前報到）、17:30-21:00（請於19:00前報到）

預約網站：點我

📍 板中興海山社區篩檢站

地點：板橋中興醫院海山院區（土城區中華路一段32號）

量能：每日50人（現場發放號碼牌）

時間：星期一至星期五13:30-16:00（請於15:45前報到）

📍 新店慈濟社區篩檢站

地點：台北慈濟醫院大門左側（新店區建國路289號）

量能：每日250人（各時段網路預約100名，現場掛號25名）

時間：星期一至星期六 09:00-11:30、星期一至星期五13:30-15:30

預約網站：點我

📍 新店耕莘社區篩檢站

地點：新店耕莘醫院A棟門口（新店區中正路362號）

醫院電話：02-2219-3391

量能：每日150人（現場發放號碼牌）

時間：星期一至星期六 09:00-11:00（08:40發號碼牌，09:00開始篩檢）

📍 三峽中山社區篩檢站

地點：恩主公醫院門診大樓外（三峽區中山路258號）

量能：每日450 人（各時段網路預約120名，現場掛號30名）

時間：星期一至星期六 08:30-11:30、13:30-16:30、星期一至星期五 17:30-19:30

預約網站：點我

📍 汐止國泰社區篩檢站

地點：汐止國泰綜合醫院急診外空地（汐止區建成路59巷2號）

醫院電話：02-2648-2121

量能：每日360人（先至一樓門診大廳6號櫃檯報到）

時間：8:00-11:00（篩檢至11:30）、13:00-16:00（篩檢至16:30）、18:00-21:00（20:30 報到截止）

預約網站：點我

📍 淡水馬偕社區篩檢站

地點：淡水馬偕醫院恩典樓前左側（新北市淡水區民生路45號）

量能：每日400人（每個時段現場掛號200名）

時間：星期一至星期六 08:30-11:30（08:00發號碼牌，08:30開始篩檢）、星期一至星期五 13:30-16:30（13:00發號碼牌，13:30開始篩檢）

（編輯：唐元元、高華謙）1110504