北市社區篩檢站陽性率49.2% 將設急門診給快篩陽性者看病領藥

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台北市長柯文哲宣布，7家社區篩檢站陽性率4月30日飆升到49.2%，已經是危險地帶。圖為台北市立聯合醫院中興院區設置快篩陽性綠色通道。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市長柯文哲今天下午宣布，7家社區篩檢站陽性率昨天飆升到49.2%，已經是危險地帶，呼籲快篩陽性者再帶著檢體去掛號採檢，有症狀的可以同時看診領藥。

台北市政府今天下午臨時召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲指出，因為昨天呼籲民眾快篩陽性再去篩檢，所以7家社區篩檢站的陽性率飆升到49.2%，已經是危險地帶，更要呼籲民眾不要本來沒感染，跑去那邊接觸太多，反而變成陽性。

柯文哲表示，陽性率持續上升，為了避免PCR量能不足產生黑數，要用快篩擋在第一線，PCR量能則作為確診用，所以能快篩的民眾就自己篩，陽性再去社區篩檢站。

柯文哲進一步表示，社區篩檢站要轉成快篩陽性處理站，開設急門診綠色通道給快篩陽性者，只要拿著檢體，免預約可以直接來掛號，且要確認手機號碼可以聯絡得到人，採檢後給醫生看病領藥物。

柯文哲說，三軍總醫院明天上午8時起將加入快篩陽性處理站的行列，聯合醫院也正在選址設新站，市府同時已聯絡台大、榮總醫院，希望緊急時刻一起扛起責任，透過這種方式把病毒擋在醫院外面處理掉，保留醫院的量能。

柯文哲呼籲，若醫院量能還是擋不住，就要明白地說，還是會升高防疫層級，因此希望市民朋友合作，不要讓疫情擴散速度太快，且有很明顯症狀或真的有密切接觸者才做快篩，不要當成身體檢查。

針對台北市居家隔離人數，柯文哲說，今天新增4134例本土病例，不僅做不了疫調也沒必要做，居家隔離人數雖然剩下2779人，但坦白講已經沒有在管理了，且因為疫調做不下去，這數字是假的。

此外，有關市場處長陳庭輝確診一事，柯文哲說，明天起市府就會分艙分流、遠距上班，市長室會議也改為線上，盡量把風險分散，避免一人感染導致全部無法上班。（編輯：張銘坤）1110501

（台北市政府提供）