快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

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家用快篩試劑販售實名制28日上路。圖為即將鋪貨到各藥局通路的快篩試劑，包裝外盒標籤貼紙註明「政府專用」。中央社記者王飛華攝 111年4月27日

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（中央社網站27日電）本土疫情升溫，快篩試劑需求大增。中央流行疫情指揮中心宣布快篩實名制28日上路，比照口罩實名制1.0模式販售。民眾何時需要快篩？該如何購買？一次最多買幾劑？售價多少？中央社整理資訊帶您掌握。

誰可以購買？

持有健保卡或居留證的民眾，每個人都可以購買，無年齡限制。

一次可以買幾劑？

每一輪每個身分證字號只能購買一次，一份5劑。第一輪是28日開賣，指揮中心將視情形公布下一輪開賣日期。

售價多少？

一份有5劑快篩試劑，每劑新台幣100元，共500元。售出概不退換。

每天都可以買嗎？

以身分證字號尾數進行分流。

身分證字號尾數單號：週一、三、五購買

身分證字號尾數雙號：週二、四、六購買

週日則開放全民皆可購買。

健保署家用快篩試劑實名制管控系統開放時間為上午7時至晚上11時，確切可購買時間需視各家健保特約藥局及衛生所作業而定。

可以請人代買嗎？

可以，若不方便外出（例如正在居家隔離、居家檢疫、行動不便者），可將健保卡交由親友協助購買。

沒有健保卡怎麼辦？

如果民眾有加健保資格但沒有健保卡，要辦理加保手續或補換發健保卡後，持健保卡購買。外國人則要持居留證購買。

哪裡買？

全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所皆可購買。健保署網站有公布特約藥局以及衛生所名單供民眾參考，也可點選快篩地圖（連結1、連結2；資料待上線）查詢販賣地點。

也可至健保署網站的「社區特約藥局專區」，選擇所在縣市、鄉鎮區、特約類別請點選「藥局」等條件，進行條件查詢特約藥局，但並非全部特約藥局都有販售家用快篩試劑，建議前往購買前可電話聯繫確認。

藥師公會全聯會也有提供地圖查詢販賣快篩的藥局。

販售份數？

至少5000萬劑，提供1000萬份（人次）。

不想自費購買，可以領公費快篩嗎？

民眾如果出現呼吸道症狀，可戴口罩前往指定診所掛號就醫，經醫師評估後發放公費快篩試劑。如果沒有掛號看診紀錄或無症狀者，不能領取公費快篩試劑。（公費快篩定點診所地圖點此查詢）

什麼時候該快篩？

原則上不必每天使用。家用快篩適合於可能感染病毒比例高的地區（也就是在疾病盛行率高的環境），民眾若曾去過確診足跡熱區、接觸確診者、前往人潮眾多場所、與確診者足跡重疊，且出現呼吸道症狀或自覺有風險，建議做居家快篩。

台灣急診醫學會指出，無接觸史但有輕微症狀，或有接觸史但無症狀的民眾，也可使用家用快篩。

（指揮中心提供）

快篩陽性怎麼辦？

居家檢疫、被匡列居家隔離或自主防疫（「3+4」方案）的對象，應通報衛生單位並依指示去做PCR採檢。

其他民眾則須將檢測器材密封包好，帶到社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測。移動過程要戴好口罩，勿搭乘大眾交通工具。

（中央社製圖）

哪裡可以查更詳細的購買資訊？

健保署網頁整理實體通路QA及相關購買規定，可供民眾查詢。（編輯：曹亞沿）1110427