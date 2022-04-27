快篩實名制每劑百元28日開賣 一張健保卡每月限購5劑

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快篩劑實名制最快28日上路，每劑價格100元。圖為民眾在台北市北投區一家藥局購買快篩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北27日電）疫情升溫，快篩試劑需求大增，行政院長蘇貞昌日前請副院長沈榮津督導快篩試劑實名制盡快上路。行政院知情人士今天說，第一批快篩試劑貨已運到，明天上路，每劑價格新台幣100元。

本土疫情升溫，快篩試劑需求大幅增加之外，價格也高漲；政府推動快篩實名制，初步規劃，民眾一張健保卡每月限購一盒5劑的快篩試劑，價格每劑100元。

政院知情人士表示，第一批快篩試劑已陸續運到各地藥局，實名制系統及快篩地圖等也已完成測試，快篩試劑實名制28日上路。（編輯：謝佳珍）1110427

指揮中心表示，家用快篩試劑實名制實施重點如下：

一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。

二、販售地點：全國4909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。

三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。

四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次（可代購），另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。

五、販售價格：1人1份5劑，共500元（醫材原則售出，概不退換）。

六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

七、販售份數：至少5000萬劑，1000萬份（人次）。

八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。