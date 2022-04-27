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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包1/263

陳秀熙：居隔3天搭快篩可降低一半遺漏確診數 與5天效果差不多

2022/4/27 11:42（4/27 13:20 更新）
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居家隔離「3+4」方案自26日上路，公衛學者陳秀熙27日表示，以3天居隔搭配快篩，遺漏確診或重症個案數可下降一半。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）
居家隔離「3+4」方案自26日上路，公衛學者陳秀熙27日表示，以3天居隔搭配快篩，遺漏確診或重症個案數可下降一半。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北27日電）居家隔離「3+4」方案自26日上路，公衛學者陳秀熙今天表示，以3天居隔搭配快篩，相較於無任何措施，遺漏確診或重症個案數可下降一半。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，解析針對Omicron病毒株如何達到精準居隔與照護。

居家隔離「3+4」方案自4月26日上路，陳秀熙指出，以匡列居隔20萬人計算，在無任何居隔及快篩措施下，將遺漏確診個案6400例；若居隔3天並搭配快篩，遺漏確診個案則下降至2662例，至少減低一半；若將居隔天數延至5天、7天、10天，遺漏確診個案數差異不大。

（圖取自新冠肺炎科學防疫園地YouTube頻道網頁youtube.com）
（圖取自新冠肺炎科學防疫園地YouTube頻道網頁youtube.com）

進一步以重症人數為指標，陳秀熙舉例，在無任何居隔及快篩措施下，將遺漏重症個案6名；若居隔3天並搭配快篩，遺漏重症個案將下降至3名，若施打第3劑，重症則降至1名；可見3天居隔加上快篩，可有效下降遺漏重症人數，且施打3劑疫苗也能有效減低重症遺漏人數。

陳秀熙表示，感染Omicron後，約87％僅需居家照護即可自行康復，目前台灣根據高齡、孕婦、幼兒等族群的情況，分為醫院照護、加強版集中檢疫或防疫旅館、居家照護等；建議再加入未接種疫苗、男性、共病症、肥胖等可能發展為重症的個人危險因子，作為落實優質化照護的參考依據。

如要同時達到「新常態」及「救重症」的優質化雙向防疫，陳秀熙認為，不能只看確診數，要看重症者在確診個案中的比率，若重症率過高，可能因重症人數增加，導致死亡上升；若重症率過低，代表有過多輕症及無症狀確診，可能影響醫療能量，過度匡列居隔也可能影響新常態生活。

陳秀熙提到，當重症率過低時，代表更要做好精準匡列，例如縮短區隔，才能避免影響新常態生活；當重症率過高，就必須設法減少重症，例如施打疫苗、藥物治療等；如何達到優質化雙向防疫，讓大家回到新常態生活，是目前要追求的目標。（編輯：陳清芳）1110427

影片來源：新冠肺炎科學防疫園地
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