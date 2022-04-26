3+4居家隔離新制上路取消電子圍籬？陳時中：看民眾配合情況

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北26日電）居家隔離3+4新制今天上路，對於自主防疫快篩陰性申報不實是否有罰則，指揮中心指揮官陳時中說，相關處分將於近日公告；隨著防疫措施逐步鬆綁，考慮取消電子圍籬。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，密切接觸者居家隔離3+4方案今天起上路，3天居隔期滿後，進行4天自主防疫，自主防疫期間快篩陰性可外出上班、搭乘大眾交通工具及採買生活必需品，外出全程佩戴口罩，禁止餐廳內用。

新制上路，盼紓解地方衛政、民政及警政壓力，但有基層反映，現階段個案數多，光設定電子圍籬就要花費2天時間，縮短居隔對基層幫助有限。陳時中今天下午在疫情記者會中指出，現在案件多、工作負擔重，相關規定可以再討論。

根據指揮中心統計，截至目前全台居隔人數為9萬人。針對3+4方案實施後，是否可能直接取消在家隔離3天的電子圍籬，陳時中表示，要看看執行3+4方案後，這段時間民眾對於政策的配合情況，「這是會被考慮的」，以合理方式放鬆。

有媒體詢問，近日確診個案多，衛生單位匡列密切接觸者速度受影響，有些密切接觸者在收到確診者通知後，甚至超過3天沒收到衛生單位的居隔通知，在3+4方案上路後，上述對象隔離起始日為何，是否可在自主隔離滿3天，自行解隔。

陳時中表示，若民眾先行接到確診者通知，及早自我管理絕對是好的，保護自己、保護他人，已簡化疫調行政流程，複雜度大幅減低，居家隔離單有法律憑據，會要求地方儘速辦理，3+4方案隔離日從接到隔離通知就起算，自主防疫階段需要快篩，可直接與衛生單位聯繫。

3+4方案，有部分專家認為一口氣放寬太多，建議先從5天或7天放寬。陳時中表示，3+4方案仍在風險評估之內，隔離第4天外出者都需擁有快篩陰性，漏掉染疫者比例相對少，加上落實自我管理，應該是防疫兼顧維持經濟及社會運作較好的方式。（編輯：管中維）1110426

（指揮中心提供）